Au Portugal, Lula retisse des liens sans cacher sa différence d’approche sur l’Ukraine

01:33 Le président brésilien Lula da Silva lors d'une rencontre avec le Premier ministre portugais au cours du sommet Portugal-Brésil qui s'est tenu au CCB (Centro Cultural de Belem) à Lisbonne, le 22 avril 2023. © Patricia De Melo Moreira, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Noémie ROCHE 4 mn

Le président brésilien Lula da Silva a entamé samedi une visite au Portugal pour renouer avec l'ancienne puissance coloniale et rompre l’isolement des années Bolsonaro. Il a néanmoins réaffirmé son refus de "participer" au conflit en Ukraine et appelé à une "solution négociée" entre Kiev et Moscou, marquant une nette différence d'approche avec la position occidentale.