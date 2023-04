🔴 En direct : frappes nocturnes sur plusieurs villes ukrainiennes, au moins deux morts à Dnipro

Heure par Heure

Un immeuble détruit de Dnipro, le 17 janvier 2023, dans l'est de l'Ukraine.

Plusieurs villes ukrainiennes ont subi des frappes russes dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant au moins deux mort à Dnipro (centre-est) et provoquant l'activation de la défense antiaérienne à Kiev. Suivez les derniers développements de la journée heure par heure.

5 h 33 : 11 missiles de croisière détruits par la défense antiaérienne au-dessus de Kiev

Onze missiles de croisière russes ont été abattus dans le ciel de Kiev par la défense antiaérienne ukrainienne dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé la municipalité, précisant que l'attaque n'a pas fait de victimes ou de dégâts sérieux.

"Selon les données préliminaires, 11 missiles de croisière ont été détruits dans l'espace aérien de Kiev. En plus des missiles, deux drones ont été abattus", a indiqué la municipalité sur Telegram.

5 h 18 : frappes nocturnes sur plusieurs villes ukrainiennes, au moins deux morts à Dnipro

Les autorités ukrainiennes ont rapporté dans la nuit de jeudi 27 à vendredi 28 avril des frappes russes sur plusieurs villes d'Ukraine, faisant au moins deux mort à Dnipro (centre-est) et provoquant l'activation de la défense antiaérienne à Kiev.

Des missiles "ont de nouveau tué des civils à Dnipro. Une jeune femme et un enfant de trois ans sont décédés", a indiqué sur Telegram le maire de cette ville, Borys Filatov.

La municipalité de la capitale a elle rapporté sur Telegram l’activation des systèmes de défense antiaérienne à Kiev, appelant les habitants à rester à l’abri.

À Ouman, ville de quelque 80'000 habitants dans le centre du pays, une vidéo diffusée par les médias ukrainiens montre un immeuble d’habitation éventré avec de nombreux gravas au sol. "Un missile ennemi a touché un immeuble résidentiel. Les informations sur les victimes sont en cours de clarification", a indiqué sur Telegram Zoya Vovk, porte-parole de la police régionale.

Si la Russie a régulièrement bombardé les villes et infrastructures ukrainiennes l’hiver dernier, les frappes massives étaient devenues plus rares ces derniers mois. L’essentiel des combats se déroule aujourd’hui dans l’Est pour le contrôle de la région industrielle du Donbass, et notamment dans la ville de Bakhmout, presque entièrement détruite.

4 h 30 : "Irresponsable" de "tourner le dos" à l'ONU malgré ses défauts, pour l'ambassadeur ukrainien

L'ONU n'est "clairement pas parfaite", avec un Conseil de sécurité "discrédité", mais il serait "irresponsable" de lui "tourner le dos", estime l'ambassadeur ukrainien auprès des Nations unies, insistant sur le poids des résolutions de l'Assemblée générale condamnant l'invasion russe.

3 h 57 : explosions à Kiev, les sirènes d'alerte aérienne déclenchées dans toute l'Ukraine

Des explosions ont été entendues tôt vendredi à Kiev et les sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées dans toute l'Ukraine, selon l'agence de presse Interfax Ukraine et des messages publiés sur les réseaux sociaux.

Aucun détail n'a été donné concernant l'origine des explosions à Kiev, ni si elles avaient fait des victimes ou des dégâts. L'administration militaire de la ville a déclaré que des unités anti-aériennes avaient été déployées.

Des explosions ont été signalées plus tôt dans la nuit à Dnipro, Krementchouk et Poltava, dans le centre de l'Ukraine, ainsi qu'à Mykolaïv, dans le sud du pays, selon Interfax. Des comptes Telegram, cités par Interfax, ont indiqué que des objets volants non-identifiés se dirigeaient vers l'ouest de l'Ukraine.

Ces attaques interviennent un jour après que le Kremlin a déclaré qu'il accueillerait favorablement tout ce qui pourrait contribuer à la fin du conflit, faisant référence à un appel téléphonique entre le président chinois Xi Jinping et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky mercredi.

L'Otan et ses partenaires ont livré la quasi-totalité des véhicules de combat promis ces derniers mois à l'Ukraine, a déclaré jeudi le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg.

Sur le terrain, la ville de Mykolaïv, dans le sud du pays, a de nouveau été touchée jeudi par des bombardements russes qui ont fait un mort et plus d'une dizaine de blessés.

