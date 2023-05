🔴 En direct : un village de la région russe de Briansk bombardé par l'Ukraine

Heure par Heure

Les forces ukrainiennes ont bombardé un village dans la région russe de Briansk, près de la frontière ukrainienne, a déclaré le gouverneur régional Alexander Bogomaz. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

11 h 02 : des buggies à la "Mad Max" conçus pour aider l'armée ukrainienne

Des buggies remastérisés qui semblent tout droit sortis des films "Mad Max". Quoiqu'un poil déjantés, ces engins, robustes et rapides, sont en forte demande du côté de l'armée ukrainienne. Même dans les terrains les plus délicats, ils peuvent transporter des équipements militaires et rapatrier les blessés depuis la ligne de front.

L'Ukraine fait face à un défi important : utiliser le plus de véhicules possibles pour transporter ses unités d'une zone à une autre, mais aussi évacuer les nombreux blessés, alors même que la durée de vie de ce type d'engins au plus proche des combats peut être limitée à quelques semaines.

8 h 04 : l'Ukraine a bombardé un village de la région russe de Briansk, selon son gouverneur

Les forces ukrainiennes ont bombardé un village dans la région russe de Briansk, près de la frontière ukrainienne, a déclaré le gouverneur régional sur Telegram.

"(Mardi) dans la matinée, les forces armées ukrainiennes ont bombardé le village de Kourkovitchi dans la municipalité de Starodoubsky", a écrit Alexander Bogomaz, gouverneur de Briansk. "Il n'y a pas eu de victimes. À la suite du bombardement, un incendie s'est déclaré dans l'une des maisons. Tous les services d'urgence sont sur place."

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information de source indépendante.

L'Ukraine ne revendique presque jamais publiquement la responsabilité d'attaques menées en Russie et dans les territoires ukrainiens contrôlés par les troupes russes.

Lundi, une locomotive et sept wagons de marchandises ont déraillé à Briansk après le déclenchement d'un engin explosif non identifié, selon Alexander Bogomaz.

Les autorités russes affirment que la région, qui borde à la fois l'Ukraine et la Biélorussie, a subi de nombreuses attaques de la part de groupes de sabotage pro-ukrainiens depuis le début de la guerre.

Samedi, Alexander Bogomaz a fait état de quatre décès parmi les civils dans la même région après des tirs d'obus provenant du côté ukrainien de la frontière.

2 h 21 : Ukraine et Canada s'engagent à poursuivre leur coopération à long terme

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky ont annoncé, lundi, la poursuite de leur programme de coopération à long terme.

Les deux dirigeants ont eu un entretien téléphonique, lundi, à l'issue duquel le chef du gouvernement canadien s'est engagé à appuyer "l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra".Â

"Le Canada continuera de leur apporter une aide militaire, humanitaire et financière", a assuré Justin Trudeau dans un tweet.

Lors de son adresse télévisée quotidienne, le président ukrainien a pour sa part salué le programme "de coopération à long terme en matière de défense entre l'Ukraine et le Canada". "Le Canada a déjà commencé à confisquer des actifs russes", a indiqué Volodymyr Zelensky, ajoutant que "c'est un exemple significatif pour tous les autres pays du monde".

​​​​​0 h 03 : u ne émissaire américaine au Brésil après les propos controversés de Lula sur l'Ukraine

Une émissaire américaine de haut rang se rend au Brésil, lundi, dans l'espoir de renouer le dialogue avec le président Luiz Inacio Lula da Silva, dont les propos controversés sur le conflit en Ukraine avaient provoqué la colère de Washington.

Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, aura des entretiens mardi à Brasilia avec des responsables gouvernementaux brésiliens, puis elle se rendra mercredi à Salvador, au cœur de la communauté afro-brésilienne, afin d'y parler d'égalité raciale. Dans son entourage, on insiste sur le fait qu'elle focalisera son attention sur la coopération entre les deux géants des Amériques plutôt que sur les commentaires du président brésilien à propos de l'Ukraine.

Mais, a indiqué un responsable sous couvert de l'anonymat, Linda Thomas-Greenfield aura l'occasion de "faire le point" à ce sujet. "Notre position c'est qu'un certain nombre de pays à travers le monde, le Brésil compris, peuvent jouer un rôle positif pour essayer de mettre fin au conflit", a-t-il ajouté. "Mais il faut s'assurer que toute paix soit juste et durable" et fondée "sur les principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale", a dit le responsable.

L'essentiel de la journée du 1er mai

Les troupes russes ont lancé 18 missiles dans la nuit de dimanche à lundi, dont 15 ont été abattus par les défenses aériennes, a déclaré le commandant de l'armée ukrainienne.

Selon les autorités russes, un "engin explosif" a provoqué le déraillement et l'incendie d'un train de marchandises dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine.

Par ailleurs, le renseignement américain annonce avoir estimé les pertes russes à 2 000 hommes depuis décembre.

Avec AFP et Reuters

