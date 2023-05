🔴 En direct : Zelensky dit ne pas avoir été prévenu des fuites de documents américains

Heure par heure

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré, dans un entretien publié mardi par le Washington Post, avoir appris dans la presse, et non de Washington, l'existence d'une fuite de documents confidentiels américains concernant la guerre de son pays contre la Russie. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

6 h 01 : l'Ukraine affirme avoir détruit des drones russes, lors d'une attaque sur Kiev

La Russie a lancé dans la nuit de mardi à mercredi une série d'attaques de drones contre Kiev, la troisième en six jours, ont annoncé les autorités de la capitale ukrainienne, indiquant que tous les engins avaient été abattus par les défenses aériennes ukrainiennes.

Aucune victime ni aucun dégât n'a été signalé. Les sirènes d'alerte ont retenti pendant plusieurs heures dans Kiev et sa région, ainsi que dans une grande partie de l'est de l'Ukraine.

"Toutes les cibles ennemies ont été identifiées et abattues dans l'espace aérien autour de la capitale", a indiqué l'administration militaire de Kiev sur Telegram. Des drones de fabrication iranienne ont été utilisés lors des attaques, a-t-elle ajouté, sans préciser combien d'engins avaient été abattus.

5 h 41 : un dépôt de carburant en flammes près de la Crimée, en Russie

Un dépôt de carburant a pris feu dans la nuit de mardi à mercredi dans le village russe de Volna, proche de la Crimée, a annoncé sur Telegram le gouverneur du kraï de Krasnodar, Véniamine Kondratiev.

"Une citerne avec des produits pétroliers a pris feu dans le village de Volna dans le district de Temryuksky. L'incendie s'est vu attribuer le plus haut degré de gravité", a écrit Véniamine Kondratiev, sans mentionner la cause du sinistre. "Selon des informations préliminaires, il n'y a ni mort ni blessés" et il n'existe "aucune menace contre les résidents" du village, a-t-il ajouté. "Tout ce qui est possible est fait pour que le feu ne s'étende pas davantage".

Des images publiées sur Telegram par le blogueur pro-russe Kirill Fedorov, et présentées comme ayant été prises à Volna, montrent des flammes et une épaisse colonne de fumée s'élevant au-dessus d'une grande citerne dans la nuit.

1 h 57 : Zelensky dit ne pas avoir été prévenu des fuites de documents américains

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré, dans un entretien publié mardi par le Washington Post, avoir appris dans la presse, et non de Washington, l'existence d'une fuite de documents confidentiels américains concernant la guerre de son pays contre la Russie.

"Je n'ai pas reçu d'information de la Maison Blanche ou du Pentagone au préalable", affirme-t-il au quotidien américain. "Nous n'avions pas cette information, je ne l'avais pas", déplore le président ukrainien.

Des documents américains classifiés, publiés dans la presse début avril à la suite de fuites en ligne, détaillent les vues de Washington sur la guerre en Ukraine et indiquent notamment l'état préoccupant, à la fin février, des défenses aériennes ukrainiennes. Le jeune militaire américain arrêté pour avoir diffusé ces informations a été inculpé le 14 avril.

"Pour nous, tout ce qui informe notre ennemi en avance constitue, d'une manière ou d'une autre, un désavantage", lance également Volodymyr Zelensky au Washington Post. Cet épisode "n'est pas bénéfique pour la réputation de la Maison Blanche, et je pense qu'il n'est pas bénéfique pour la réputation des États-Unis", déclare-t-il encore au quotidien, comparant les fuites à "une série télévisée".

0 h 20 : une envoyée américaine appelle le Brésil à soutenir l'Ukraine face au "tyran" russe

Une émissaire américaine de haut rang a appelé, mardi, au Brésil, à soutenir l'Ukraine face au "tyran" russe, réitérant la déception des États-Unis après les remarques du président brésilien qui a en partie blâmé l'Occident pour la guerre.

Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice américaine auprès des Nations unies, a rencontré le ministre brésilien des Affaires étrangères et l'épouse du président Luiz Inacio Lula da Silva, mais pas le président de gauche lui-même.

S'adressant à des étudiants en relations internationales de l'université de Brasilia, elle a estimé que la lutte de l'Ukraine consistait à défendre la démocratie. "Ils se battent contre un tyran qui pensait qu'il était acceptable d'envahir un pays, de prendre son territoire, de tuer son peuple et de violer ses femmes", a-t-elle déclaré. "Quel sera le prochain pays ? Quel autre tyran pensera qu'il peut faire la même chose ?" "Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner en Ukraine, parce que l'Ukraine se bat pour les droits des peuples dans le monde entier", a-t-elle ajouté.

L'essentiel de la journée du 2 mai

Les forces ukrainiennes ont bombardé un village dans la région frontalière russe de Briansk, a déclaré le gouverneur régional, Alexander Bogomaz.

L'armée ukrainienne, elle, a annoncé un renforcement de ses lignes défensives à Bakhmout et sa volonté de tenir la ville de l'est du pays.

Avec AFP et Reuters

