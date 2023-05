Tenues bariolées et visite royale surprise : devant Buckingham, la fête a déjà commencé

reportage

De notre envoyée spéciale à Londres – À la veille du couronnement en grande pompe de Charles III, les admirateurs les plus fervents campent dans les allées devant le palais de Buckingham pour ne rien manquer des festivités. Le temps semble-t-il long pour les badauds ? Pas le moins du monde. C’est dans l’attente que la fête commence. Rencontres.

Tout vient à point à qui sait attendre. Le roi Charles III en sait une chose. Le monarque britannique a patienté 74 années pour être enfin couronné le 6 mai 2023. Ses sujets peuvent bien à leur tour attendre quelques heures – et même quelques jours – devant le palais de Buckingham pour assister à l’événement. D’ailleurs les sujets de sa majesté s’exécutent admirablement bien en la matière.

Bien installés derrière les barrières du Mall, les sujets du roi Charles III attendent dans la bonne humeur #CoronationWeekend pic.twitter.com/iFg9mIhCy7 — Aude Abback-Mazoué (@audemazoue) May 5, 2023

Sur le Mall, la célèbre avenue qui relie Trafalgar Square au palais de Buckingham, près d'un kilomètre de petites tentes jouxtent les pelouses verdoyantes de St James's Park. Les propriétaires de ces abris de fortune, des campeurs providentiels, y ont élu domicile pour quelques jours, tous bien décidés à ne rien manquer des deux passages prévus de Charles III et de son épouse Camilla. Mais il s’agit moins d’attendre que de célébrer. Pour lancer les festivités, chacun s’est paré des tenues les plus excentriques les unes que les autres aux couleurs de l’Union Jack. Serre-têtes drapeaux, chapeaux melon, couronnes en plastique, bonnets aux grandes oreilles (en référence à celles du roi), tous les couvre-chefs sont permis. Les élégantes redingotes et les complets tricolores côtoient les capes de pluie et les ponchos bleu blanc rouge en polaire, certes plus modestes mais bien plus pratiques face à la météo maussade.

🇬🇧A Londres, les tenues les plus excentriques s'offrent à voir aux nombreux visiteurs, la veille du couronnement de #CharlesIII, #CoronationWeekend pic.twitter.com/PQ2VLNfk0E — Aude Abback-Mazoué (@audemazoue) May 5, 2023

"On papote, on rigole et on boit"

Qu’importe le ciel menaçant, les éclats de rire se mêlent aux tintements des verres qui s’entrechoquent joyeusement. "Nous ne nous ennuyons pas une seconde, confie Caroline, Londonienne de 54 ans venue avec deux copines. On papote, on rigole et on boit, poursuit la quinquagénaire joignant le geste à la parole. Avant, j’avais toujours suivi ce genre d’évènement à la télévision. C’est la première fois que j’y assiste en vrai. Je n’ai pas beaucoup d’équipement. Je n’ai pas de tente. Cette nuit, j’ai dormi sur une simple couverture. Il a fait un peu froid. Mais ce n’est pas grave : l’ambiance est si chaleureuse et amicale que je ne regrette rien."

"Nous ne nous ennuyons pas une seconde, confie Caroline, Londonienne de 54 ans, qui attend depuis jeudi avec deux copines pour assister au #CoronationWeekend de #CharlesIII. pic.twitter.com/2syMJFo61A — Aude Abback-Mazoué (@audemazoue) May 5, 2023

Disparus les regards embués et les mines tristes croisées huit mois plus tôt lors du décès de la reine Elizabeth II qui s'est éteinte le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, laissant ses sujets plongés dans le chagrin. À la veille du couronnement du nouveau roi, l’esprit des Britanniques est désormais à la fête. Il semble même contaminer celui des nombreux étrangers présents. Des badauds italiens, irlandais, français, japonais, arabes, allemands arpentent eux aussi, souriants, les allées autour du palais royal, prenant des photos des sujets les plus fantasques qui se prêtent volontiers au jeu des portraits et des selfies.

Des quatre coins du Commonwealth

Quelques mètres plus loin, Géraldine, 67 ans, qui n’avait jamais assisté à un événement royal à Londres est venue tout droit de Cornouailles, au sud-ouest du Royaume-Uni, pour assister à ce jour "historique" avec sa nièce. "C’est une expérience incroyable, tout le monde aborde tout le monde. On rencontre des gens de toutes les nationalités. C’est une expérience unique à vivre."

Géraldine, 67 ans, venue tout droit de Cornouaille : "C’est une expérience incroyable, tout le monde aborde tout le monde. C’est unique à vivre." #CharlesIII 👑 #Coronation pic.twitter.com/wxOvgM5CMy — Aude Abback-Mazoué (@audemazoue) May 5, 2023

Norma, retraitée, est venue de Montréal, au Canada pour assister aux festivités. La dernière fois qu’elle était venue, c’était pour le mariage de Charles et de Diana. Revenir pour son sacre était une évidence. "Lorsque George VI est passé au Canada, ma mère avait économisé pour s’acheter un vélo et aller le voir. Il était donc normal qu’à mon tour, j’économise pour acheter un billet d’avion et me rende à nouveau à Londres."

Norma, retraitée, est venue tout spécialement du Canada pour le couronnement de Charles III. "J'aurais été trop triste de manquer ça. Et je ne regrette pas, je me suis fait des amies". pic.twitter.com/w8siW2do20 — Aude Abback-Mazoué (@audemazoue) May 5, 2023

Soudain, deux motards toute sirène hurlante remontent le Mall vers Buckingham et interrompent le joyeux désordre. Dans la voiture officielle qui suit les deux cylindrées, le visage de William, fils aîné de Charles, apparaît derrière la fenêtre. Dans un large sourire, il salue la foule. Il n’en faut pas plus pour que les cris de joie redoublent de part et d’autre de l’avenue.

L’improbable visite

Un autre véhicule s’engage à son tour sur le Mall, rendu inaccessible des piétons par une ligne continue de barrières métalliques. Chacun s’arrête dans son élan pour regarder l’improbable attelage. Il ne s’agit cette fois que d’un véhicule de propreté. Les riverains, goguenards, applaudissent tout de même l’humble fourgon. Au volant de son camion, l’employé municipal jubile.

La vie sous la tente est une simple formalité pour Vicky et sa fille Zoe, venues voir #CharlesIII et #Camilla pic.twitter.com/7HUQiLfqod — Aude Abback-Mazoué (@audemazoue) May 5, 2023

Un peu plus loin, vers Trafalgar Square, une mère en uniforme scout Vicky et sa fille Zoe, ont elles aussi établi leur campement. L’organisation est parfaitement huilée, rien ne semble manquer. Dormir sous la tente et vivre à la dure ne leur pose pas de problème. Elles ont bon espoir de voir le couple royal passer dans les deux carrosses d’apparat. Le protocole prévoit en effet que le premier cortège, qui va de Buckingham à Westminster, se fasse à bord du carrosse d’État du Jubilé de diamant et que le parcours inverse se fasse à bord du Gold State Coach, le carrosse d’État en or. Elles espèrent que la foule ne sera pas trop nombreuse et sera bien régulée par les nombreux agents de sécurité présents. Il faut dire qu’habituellement, les camps scouts se déroulent dans des lieux plus retirés.

Un nouveau cortège de véhicules noirs stoppe net toutes les discussions. Une imposante voiture sombre fend le Mall. Cette fois, c’est Charles III qui apparaît par la vitre, tout sourire. Il est acclamé par la foule incrédule. Personne n’a eu le temps de sortir l’appareil photo pour immortaliser l’instant. Des “Long life the king” sont scandés par quelques passants hilares. Puis un violent orage retentit. On ouvre les parapluies, on remonte à la hâte les capuches des ponchos. Une violente pluie s’abat sur le centre de Londres. Il en faudra plus pour entamer l’enthousiasme des troupes.

