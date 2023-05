HEURE PAR HEURE

🔴 En direct : un écrivain nationaliste blessé dans l'explosion de sa voiture en Russie

L'écrivain nationaliste russe Zakhar Prilépine, soutien farouche de l'invasion russe de l'Ukraine, a été blessé samedi dans l'"explosion" de sa voiture en Russie, une attaque dont Moscou accuse l'Ukraine et l'Occident d'être à l'origine. © Joël Saget, AFP

Zakhar Prilépine, célèbre écrivain nationaliste russe et soutien de l'offensive contre l'Ukraine, a été blessé samedi dans l'"explosion" de sa voiture en Russie et une autre personne a été tuée, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Moscou a ouvert une enquête pour "acte terroriste", accusant les États-Unis, l'Otan et l'Ukraine d'avoir fomenté l'attaque. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.