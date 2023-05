Couronnement de Charles III : la pluie n'a pas suffi à refroidir le cœur des Britanniques

REPORTAGE

Huit mois après la mort d’Elizabeth II, le roi Charles III et la reine consort Camilla ont été couronnés samedi à l’abbaye de Westminster à Londres lors d’une cérémonie en grande pompe. Malgré une météo très maussade, l’événement semble avoir réchauffé le cœur de nombreux sujets de Sa Majesté.

"C’était un grand moment." Sophie est ravie d’avoir pu suivre l’ensemble de la cérémonie du couronnement du nouveau roi Charles III et de la reine consort Camilla qui s'est tenue, samedi 6 mai, à l'abbaye de Westminster à Londres. "Qu’on soit pour ou contre la monarchie, c’était un grand moment d’Histoire et je suis heureuse d’avoir pu en être", explique-t-elle.

« Qu’on soit pour ou contre la monarchie, c’était un grand moment d’histoire et nous sommes heureuses d’en avoir été » ⁦@FRANCE24⁩ pic.twitter.com/79xhJZpHhC — Aude Abback-Mazoué (@audemazoue) May 6, 2023

"Historique", c’est le mot qui revient dans toutes les bouches. Pour la majorité des visiteurs, c’était la première fois qu’ils assistaient au couronnement d’un roi. Il faut dire que cela faisait soixante-dix ans que les Britanniques n’avaient pas vécu un tel événement. "Nous n’avons pas tellement d’éléments de comparaison, mais on a trouvé la cérémonie vraiment très belle, un grand moment", plaisantent deux amies qui ont suivi l’ensemble de la cérémonie sur le grand écran installé pour l’occasion sur les pelouses de St James’s Park, à Londres, tout près de Buckingham Palace.

« Nous n’avons pas d’élément de comparaison mais on a trouvé la cérémonie vraiment très belle, un grand moment » ⁦@FRANCE24⁩ pic.twitter.com/8SLHdrE2J9 — Aude Abback-Mazoué (@audemazoue) May 6, 2023

Des touches de modernité appréciées

Interrogés sur leur ressenti, beaucoup ont apprécié les touches de modernité apportées par le souverain. "C’était une bonne chose d’évoquer les autres religions", a évoqué Rose. Charles a, en effet, tenu à impliquer des représentants des cultes musulman, juif, hindou, bouddhiste et sikh, dans un esprit de dialogue interreligieux. D’autres visiteurs ont été émus par les musiques qui retentissaient avec puissance dans les allées du parc londonien. Impossible de ne pas non plus vibrer en écoutant les nombreux "God Save the King" entonnés par la foule, recueillie et enthousiaste.

« God save the King » retentit une nouvelle fois à St James’s Park @france24 pic.twitter.com/t3o5QFZXCw — Aude Abback-Mazoué (@audemazoue) May 6, 2023

Bien sûr, la pluie est venue jouer les trouble-fête toute la journée sans offrir un seul instant de répit aux spectateurs, résolument philosophes. "C’est dommage, regrette Karen, la pluie a un peu gâché la fête. Mais cette journée reste quand même un beau moment de rassemblement pour la Nation. Après la pandémie, le Brexit, la mort de la reine, la guerre en Ukraine et l’inflation, nous avions tous besoin d’un moment de communion et nous l’avons eu. Et cela, même si on n’apprécie pas la monarchie."

« Dommage que la pluie ait gâché l’événement » mais c’était quand même un beau moment de rassemblement pour la nation après la pandémie, le Brexit, la guerre en Ukraine et l’inflation » ⁦@FRANCE24⁩ pic.twitter.com/96GCGaNNZu — Aude Abback-Mazoué (@audemazoue) May 6, 2023

Quelques ombres au tableau

D’ailleurs, des militants antimonarchistes ont profité de la journée pour se faire entendre. Tenant des pancartes "Not my king" et arborant des sweats jaunes "Abolish the monarchy", ils se sont d’abord rassemblés à Trafalgar Square avant de gagner les abords de Buckingham et de Westminster. La police a procédé à des dizaines d’arrestations qui se sont passées dans le calme et à l’abri des regards.

Des policiers interpellent des anti-monarchistes tenant des pancartes « Not m’y king » pic.twitter.com/ReCFGT61No — Aude Abback-Mazoué (@audemazoue) May 6, 2023

À quelques mètres de Buckingham, une autre forme de colère. Celle des retardataires qui se sont présentés après 8 h aux abords du parcours du carrosse et qui n’ont pas pu accéder aux lieux des festivités en raison des nombreux points de barrage. "C’est vraiment dur de patienter sous la pluie à quelques mètres de la fête, regrettent deux copines assises sous leur poncho. Et ça a été compliqué de suivre la cérémonie sur nos téléphones à cause de la pluie."

Deux passantes ont dû suivre la cérémonie sur leur téléphone sous la pluie, elles sont un peu déçues mais heureuses quand même pic.twitter.com/MtCul8kXz0 — Aude Abback-Mazoué (@audemazoue) May 6, 2023

Tous les abords autour de Westminster ont été bloqués. Ces passages interdits génèrent beaucoup de frustration de ceux qui n’ont pas pu y accéder ⁦@FRANCE24⁩ pic.twitter.com/9hwuZkF5en — Aude Abback-Mazoué (@audemazoue) May 6, 2023

Heureusement, les barrages ont sauté avant la fin de la cérémonie pour permettre aux derniers visiteurs de voir passer Charles III et Camilla dans le "Gold State Coach", un carrosse doré utilisé à chaque couronnement, escorté par 4 000 militaires en tenue d'apparat. Les plus chanceux d’entre eux ont également pu voir toute la famille royale rassemblée sur le balcon de Buckingham.

Le passage tant attendu du couple royal sous les applaudissements de la foule @france24 pic.twitter.com/YDu3tGC8MV — Aude Abback-Mazoué (@audemazoue) May 6, 2023

Les autres n’ont pas pu manquer le passage remarqué de la Royal Air Force et son panache de fumée tricolore. Petits et grands ont ensuite tranquillement rangé vaisselle, plaids et glacière et pris le chemin du retour dans le calme. "Bye bye Charles", lancent certains en passant devant Buckingham, déjà un peu nostalgiques.

