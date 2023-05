Des militants antimonarchie arrêtés avant le couronnement de Charles III

Des arrestations de militants antimonarchie ont entaché, samedi, une journée historique pour le Royaume-Uni, qui n'avait plus connu de couronnement depuis celui d'ElizabethII en 1953.

La police avait prévenu qu'elle aurait une "faible" tolérance pour les tentatives de perturber le couronnement du roi Charles III. Elle a confirmé avoir procédé à plusieurs arrestations pour suspicion de trouble à l'ordre public en plusieurs endroits de Londres, dont six militants antimonarchie.

La police a arrêté "six de nos organisateurs et ont saisi des centaines de pancartes" frappées du slogan "Not my king" ("pas mon roi"), a indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe Republic, dont des centaines de partisans étaient rassemblés tôt samedi matin à Trafalgar Square, sur le parcours de la procession.

Le président de Republic, Graham Smith, fait partie des personnes arrêtées, a précisé le groupe.

Des militants écologistes arrêtés

"Libérez Graham Smith", ont crié les manifestants sur place, a constaté une journaliste de l'AFP.

"C'est exactement pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Parce que la monarchie représente tout ce qui va mal au Royaume-Uni : les privilèges, les inégalités et l'absence de démocratie", a déclaré à l'AFP Martin Weegman, un des manifestants antimonarchie.

Autour de centaines de militants arborant des pancartes "Citizens, not subjects" ("citoyens, pas sujets") ou "Abolish the monarchy", des défenseurs de la royauté mi-amusés, mi-médusés leur répondaient par un "God Save the King".

Le groupe écologiste Just Stop Oil a aussi indiqué que 19 de ses militants avaient été arrêtés aux abords de l'itinéraire prévu pour la procession.

Le groupe avait prévu de manifester à l'occasion du couronnement pour s'opposer à l'exploitation des hydrocarbures dans le pays.

Les autorités "répriment notre droit légitime à manifester", mais "nous continuerons de faire tout ce qui est possible sans violence pour sortir du pétrole et du gaz", a indiqué le groupe dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Trouble à l’ordre public et conspiration"

La police londonienne a confirmé sept arrestations de personnes "soupçonnées de diverses infractions, notamment trouble à l'ordre public et conspiration pour attenter à l'ordre public à proximité du couronnement".

Ces arrestations interviennent après qu'un responsable de la police, Christian Bunt, a prévenu vendredi que les manifestations qui perturberaient le couronnement seraient traitées avec un "niveau plus faible de tolérance".

L'ONG Human Rights Watch a dénoncé ces arrestations. "Les informations faisant état de personnes arrêtées pour avoir manifesté pacifiquement contre le couronnement sont incroyablement inquiétantes. C'est quelque chose que l'on s'attend à voir à Moscou, pas à Londres", a indiqué la responsable de l'organisation au Royaume-Uni, Yasmine Ahmed.

Inaudible sous le règne d'Elizabeth II, décédée en septembre dernier, le mouvement républicain entend profiter de la popularité moins grande de Charles III pour faire entendre sa voix.

Selon un récent sondage YouGov, la majorité des Britanniques (58 %) sont toujours favorables au maintien de la monarchie, mais ce sentiment baisse chez les jeunes. Seuls 32 % des 18-24 ans y sont favorables contre 38 % qui souhaitent un chef d'État élu (et 30 % sont sans opinion).

