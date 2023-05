🔴 En direct : la Russie sera vaincue "de la même manière" que le nazisme, lance Zelensky

HEURE PAR HEURE

Dans une allocution diffusée sur ses réseaux sociaux à l'occasion du 8 mai, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie sera vaincue "de la même manière" que le nazisme l'a été en 1945. Suivez en direct les évènements de la journée.

8 h 40 : la Russie sera vaincue "de la même manière" que le nazisme, lance Zelensky le 8 mai

La Russie sera vaincue "de la même manière" que le nazisme l'a été en 1945, a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'occasion du 8 mai, journée qui commémore la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

"Tout le vieux mal que la Russie moderne ramène sera vaincu de la même manière que le nazisme a été vaincu", a-t-il déclaré dans une allocution diffusée sur ses réseaux sociaux, promettant de "libérer" les territoires occupés par Moscou.

0 h 54 :Â Kiev estime que la Russie veut s'emparer de Bakhmout d'ici mardi

La Russie a intensifié ses bombardements sur Bakhmout dans l'espoir d'en prendre le contrôle d'ici mardi, a déclaré dimanche soir le général ukrainien en charge de la protection de la ville ukrainienne, assiégée par l'armée russe, ajoutant qu'il ferait tout pour éviter une telle issue.

Mardi, le 9 mai, est le Jour de la Victoire, l'une des principales fêtes nationales en Russie, qui commémore la victoire sur l'Allemagne nazie.

"Il est important de prendre les décisions aussi vite que possible et d'anticiper les actions de l'ennemi", a déclaré via la messagerie Telegram le général Oleksandre Syrskyi après avoir rendu aux troupes ukrainiennes en première ligne à Bakhmout.

0 h 02 : l'UE prépare des sanctions contre les entreprises chinoises qui soutiennent l'effort de guerre russe

L'Union européenne a proposé d'instaurer des sanctions visant les entreprises chinoises accusées de vendre du matériel susceptible de contribuer à l'effort de guerre russe, rapporte dimanche le Financial Times.

L'essentiel de la journée du 7 mai

L'administration russe de Crimée a assuré dimanche avoir repoussé dans la nuit une nouvelle attaque de drones tandis que le chef du groupe paramilitaire Wagner a affirmé avoir eu la "promesse" de l'armée russe de recevoir plus de munitions et d'armements, après avoir menacé de se retirer de la ville ukrainienne de Bakhmout, faute de soutien.

Avec AFP et Reuters

