🔴 En direct : la France appelle la Chine à ramener la Russie "à la raison"

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a appelé mercredi la Chine à user de "ses relations avec la Russie" pour "lui demander de revenir à la raison" peu avant une rencontre, à Paris, avec son homologue chinois Qin Gang. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine.

15 h 18 : pluie d'hommages pour le journaliste de l'AFP Arman Soldin, tué en Ukraine

Une vague de sympathie et de messages de condoléances a afflué après l'annonce de la mort du journaliste de l'AFP Arman Soldin, tué le 9 mai en Ukraine, des hommages saluant son "courage" et son "talent" pour raconter le pire conflit militaire en Europe depuis 1945.

La cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, a rendu hommage à Arman à l'issue du Conseil des ministres, mettant en avant son "courage" et de façon générale "le travail fait" par les journalistes en Ukraine "pour que nous connaissions la réalité des faits".

"Arman était un journaliste talentueux et courageux", a réagi le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, par la voix de son porte-parole, estimant que son travail avait été "vital" pour "faire la lumière dans les ténèbres de cette guerre".

15 h 16 : la France appelle la Chine à user de son influence pour ramener la Russie "à la raison"

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a appelé la Chine à user de "ses relations avec la Russie" pour l'amener sur le chemin de la paix, s'exprimant en présence de son homologue allemande Annalena Baerbock.

"Il est nécessaire que la Chine utilise ses relations avec la Russie pour faire mieux comprendre à la Russie qu'elle est dans une impasse et lui demander de revenir à la raison" pour "un retour à la paix et non pas la continuation de la guerre", a déclaré la cheffe de la diplomatie peu avant une rencontre, à Paris, avec son homologue chinois, Qin Gang.

Intervenant au cours du compte-rendu du Conseil des ministres, elle a rappelĂ© que "sur la Chine et concernant l'Ukraine", les positions de la France Ă©taient "connues". "Nous en parlons ouvertement, directement, avec la franchise que permet l'amitiĂ©", a-t-elle ajoutĂ©.Â

L'essentiel de la journée du 9 mai

Un troisième journaliste français, Arman Soldin, coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine, a été tué près de Bakhmout. En ce jour de commémorations de la défaite de l'Allemagne nazie, Vladimir Poutine a promis la "victoire" dans le conflit. Les Américains, eux, ont choisi en retour d'annoncer une nouvelle aide militaire pour Kiev.

