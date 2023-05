L'Allemagne va renforcer la lutte contre l'immigration illégale

Le chancelier Olaf Scholz et les dirigeants des 16 États-régions d'Allemagne, pays qui fait face à une hausse des arrivées de demandeurs d'asile et réfugiés, ont annoncé mercredi plusieurs mesures visant à lutter contre l'immigration illégale.

Accélérer les expulsions, mieux contrôler les frontières : les autorités allemandes ont décidé mercredi 10 mai de renforcer les mesures de lutte contre l'immigration illégale, dans un contexte de progression de l'extrême droite.

Le chancelier Olaf Scholz et les dirigeants des 16 États-régions ont annoncé plusieurs dispositions à l'issue d'une longue discussion. La hausse des arrivées de demandeurs d'asile et réfugiés met à l'épreuve les capacités d'accueil des communes qui pressent l'État d'agir.

Sur les quatre premiers mois de l'année, 101 981 demandes d'asile ont été déposées en Allemagne, soit une hausse de 78 % par rapport à la même période en 2022. Par rapport à 2019, le nombre des arrivées a augmenté de 50 %. "Contrôler et limiter la migration irrégulière" est une priorité de l'Allemagne, a assuré lors d'une conférence de presse Olaf Scholz.

Accélérer la procédure

Alors que la durée moyenne de traitement d'une demande d'asile est actuellement de 26 mois, les autorités veulent accélérer la procédure pour expulser plus rapidement les déboutés. Une modernisation du traitement informatique des dossiers doit contribuer à cette accélération.

Des changements règlementaires sont également prévus pour faciliter la mise en œuvre des expulsions : élargissement de la possibilité de maintenir et d'ordonner la détention en vue de l'expulsion, la durée maximale de rétention en vue de l'éloignement du pays doit être portée de 10 à 28 jours.

Gouvernement fédéral et régions n'ont pas décidé d'instaurer à ce stade des contrôles permanents aux frontières avec les pays voisins mais ne l'ont pas exclu si besoin : faisant référence aux contrôles déjà existants avec l'Autriche, Olaf Scholz a assuré : "En fonction de la situation, nous prendrons des mesures similaires avec d'autres pays riverains ou intensifierons les contrôles mobiles." La réintroduction des contrôles aux frontières dans l'espace Schengen de libre circulation n’est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles.

Financement

Berlin mise aussi sur sa capacité à nouer de "nouveaux partenariats migratoires" avec les pays de provenance des étrangers : il s'agit de "faciliter l'arrivée de personnel qualifié en provenance de ces pays, mais en contrepartie, de conclure des accords très clairs sur le retour" de ceux qui seront déboutés, a dit Olaf Scholz.

Ces décisions interviennent dans un contexte de hausse de l'extrême droite, en particulier en ex-RDA. Le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) est ainsi crédité d'environ 15 % des intentions de vote dans les sondages, contre 10,3 % obtenus lors des dernières élections générales en 2021.

L'Allemagne est devenue ces derniers jours le pays de l'Union européenne accueillant le plus d'Ukrainiens, avec plus d'un million de réfugiés. Leur accueil a eu des répercussions sur les logements et les places disponibles dans le système éducatif, font valoir les régions et municipalités, qui réclament une aide de l'État fédéral.

Cette bataille sur le financement de l'accueil a trouvé une issue provisoire avec l'engagement de l'État, mercredi, de verser un milliard supplémentaire aux Länder. Une solution à long terme doit être préparée par un groupe de travail et adoptée en novembre.

Les Länder veulent ainsi revenir à l'ancien système de paiement forfaitaire par l'État fédéral, qui augmente automatiquement en cas de hausse du nombre de demandeurs d'asile. Ils souhaitent aussi la prise en charge à 100 % - contre 75 % actuellement - de l'hébergement des réfugiés.

Mais le gouvernement d'Olaf Scholz, qui s'était déjà engagé sur le versement de 15,3 milliards d'euros cette année pour l'accueil des réfugiés, rechigne à remettre la main à la poche dans un contexte budgétaire tendu où les finances publiques sont déjà largement sollicitées pour endiguer les effets de la hausse des prix.

