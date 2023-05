🔴 En direct : Kiev visée par des bombardements russes d'une intensité "exceptionnelle"

Heure par heure

La Russie a lancé dans la nuit de lundi à mardi une nouvelle vague de raids aériens contre la capitale ukrainienne Kiev. Les défenses ukrainiennes sont entrées en action avant l'aube pour repousser cette attaque. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

5 h 54 : Kiev visée par une nouvelle attaque

Les défenses anti-aériennes ukrainiennes sont entrées en action avant l'aube pour repousser une nouvelle attaque "complexe" de drones et de missiles sur Kiev, au lendemain du retour annoncé dans la capitale du président Volodymyr Zelensky après sa tournée en Europe.

"L'ennemi a lancé une attaque complexe en provenance de plusieurs directions et simultanément, utilisant des drones, des missiles de croisière et probablement des missiles balistiques", a affirmé l'autorité militaire de Kiev dans un communiqué publié sur son compte Telegram. "C'était exceptionnel par sa densité, un nombre maximum de missiles dans un laps de temps très resserré. Selon les premières informations, la grande majorité des cibles ennemies dans le ciel de Kiev ont été détectées et détruites".

Peu auparavant, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a rapporté sur son compte Telegram que les défenses anti-aériennes de la ville étaient à l’œuvre et signalé l'épave d'un drone et les débris d'un missile dans le district de Darnytskyi, dans le sud de la ville. "Trois personnes ont été blessées dans le district de Solomyansky", a-t-il ajouté.

3 h 50 : l 'Europe rassemblée en Islande pour se montrer unie face à la Russie

Un an après avoir exclu la Russie, les dirigeants de 46 États membres du Conseil de l'Europe se retrouvent mardi après-midi en sommet en Islande pour afficher leur unité contre Moscou.

Le sommet, le quatrième seulement de l'organisation paneuropéenne en près de 75 ans d'existence, vise à multiplier les moyens de rendre la Russie pénalement responsable des destructions et des crimes causés par son invasion de l'Ukraine.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Rishi Sunak ou encore son homologue italienne Giorgia Meloni, qui ont tous les quatre reçu Volodymyr Zelensky depuis samedi, mèneront la famille européenne à Reykjavik.

Sans le président ukrainien ? Terminant une tournée européenne qui l'a déjà mené à Rome, Berlin, Paris et Londres, ce dernier est invité comme chef de l'État d'un pays membre, mais sa présence reste incertaine jusqu'au bout.

3 h 42 : Washington dévoile son arsenal nucléaire, presse Moscou de faire de même

Les États-Unis ont dévoilé lundi soir les chiffres de leur arsenal stratégique de dissuasion nucléaire, disant vouloir respecter le traité de désarmement nucléaire New Start et appelant la Russie, qui a suspendue sa participation, à en faire de même.

Au 1er mars, les États-Unis avaient déployé au total 662 missiles balistiques intercontinentaux – un chiffre comprenant les missiles à bord des sous-marins et des bombardiers –, dotés de 1 419 ogives nucléaires et 800 lanceurs, selon un communiqué du département d'État.

"Les États-Unis appellent la Russie à respecter ses obligations légales en réintégrant l'accord New Start et les mesures de stabilisation, de transparence et de vérification qu'il contient", ajoute le communiqué.

La Russie a suspendu en février sa participation au traité New Start, en représailles à l'aide apportée par les Occidentaux dans la guerre en Ukraine. Cette décision avait été dénoncée à l'unisson par les puissances occidentales.

0 h 17 : Moscou condamne les commentaires de Macron sur les liens Russie-Chine

Moscou a condamné lundi des commentaires du président français Emmanuel Macron, qui a évoqué dans un entretien à L'Opinion publié dimanche l'isolement de la Russie à la suite du lancement de son offensive en Ukraine et une "forme de vassalisation" du pays dirigé par Vladimir Poutine à l'égard de la Chine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que les relations entre Moscou et Pékin étaient celles de partenaires stratégiques et ne relevaient pas d'une quelconque dépendance. Aux yeux du ministre adjoint des Affaires étrangères, Paris est préoccupé par le renforcement des liens entre la Russie et la Chine et par les changements en découlant sur l'échiquier international.

"L'Occident apparaît généralement craintif face à la formation d'un système réellement multilatéral de relations internationales, qui inclut plusieurs centres indépendants distincts, particulièrement avec la Russie et la Chine", a dit Alexandre Grouchko.

"Avec ce paysage mondial changeant, il est inévitable qu'E. Macron ainsi que d'autres dirigeants occidentaux devront se réconcilier avec la réalité de relations fortes, équitables et réciproquement respectueuses entre Moscou et Pékin", a-t-il ajouté dans un communiqué publié sur le site internet de son ministère.

L'essentiel de la journée du 15 mai

Après Rome, Berlin et Paris, le président ukrainien poursuit sa tournée européenne, en vue de préparer une contre-offensive contre la Russie. Volodymyr Zelensky a rencontré, lundi, le Premier ministre britannique Rishi Sunak au Royaume-Uni, avant de rejoindre le Danemark. Le Royaume-Uni a annoncé la livraison prochaine de "centaines" de missiles anti-aérien et de drones d'attaques.

Avec AFP et Reuters

