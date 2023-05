🔴 En direct : un dernier navire quitte l'Ukraine avant la fin de l'accord céréalier en mer Noire

Heure par heure

L'accord entre l'Ukraine et la Russie, permettant l'exportation de cĂ©rĂ©ales ukrainiennes vers la mer Noire arrive Ă Ă©chĂ©ance le 18 mai. Un tout dernier navire doit quitter mercredi un port ukrainien en empruntant ce passage. Suivez heure par heure les derniers dĂ©veloppements de la guerre en Ukraine.Â

 7 h 52 : Pékin demande aux missions étrangères affichant des drapeaux ukrainiens de retirer leur "propagande"

La Chine a notifié à plusieurs missions étrangères à Pékin de ne pas afficher de drapeaux "propagande politisée" sur leurs bâtiments, ont déclaré des diplomates à Reuters. , Depuis l'invasion russe de février 2022, plusieurs missions étrangères ont hissé le drapeau ukrainien, ou ont affiché des posters.

"Nous avons reçu, comme d'autres, une lettre demandant aux ambassades et aux bureaux de représentation de s'abstenir d'utiliser le drapeau ukrainien et de s'abstenir d'utiliser les murs extérieurs de leurs bâtiments pour de la 'propagande politisée'", a déclaré à Reuters sous couvert d'anonymat un diplomate dont l'ambassade affiche une image du drapeau ukrainien.

Ce diplomate a ajouté que sa mission n'avait pas l'intention de se conformer à la notification des autorités chinoises. Quant au ministère chinois des affaires étrangères, il n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

6 h 01 : un dernier navire va quitter un port ukrainien avant la fin de l'accord céréalier de la mer Noire

Dans le cadre de l'accord permettant l'exportation en toute sĂ©curitĂ© de cĂ©rĂ©ales ukrainiennes vers la mer Noire, un tout dernier navire doit quitter aujourd'hui l'Ukraine.Â

L'incertitude plane toujours sur le devenir de cet accord qui a dĂ©jĂ permis l'exportation de plus de 30 millions de tonnes de graines d'Ukraine depuis son ouverture, le 1er aoĂ»t 2022. Initialement nĂ©gociĂ© par l'ONU et la Turquie avec la Russie pour 120 jours, il avait Ă©tĂ© prolongĂ© de 120 jours supplĂ©mentaires en novembre avec l'accord de Moscou, puis de nouveau jusqu'au 18 mai.Â

5 h 03 : le système de défense antimissile Patriot endommagé, mais pas détruit

Les États-Unis ont réagi après les déclarations du ministère russe de la Défense. L'armée russe affirmait mardi qu'un missile russe Kinzhal lancé sur l'Ukraine a détruit un système de défense antimissile américain Patriot lors d'une offensive aérienne sur Kiev.

Des responsables américains ont affirmé à Reuters que le bouclier anti-missile Patriot avait probablement subi des dommages mais n'avait pas été détruit. L'un d'entre eux a ajouté que des discussions sur sa réparation étaient en cours.

0 h 07 : l a guerre en Ukraine peut servir de leçon pour Taïwan, selon le chef du Pentagone

La guerre en Ukraine contre les forces russes apporte son lot d'enseignements pour Taïwan, montrant comment une armée plus petite peut résister à une force plus grande, a déclaré mardi le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

"On a appris un certain nombre de leçons importantes avec la guerre en Ukraine (...) contre la Russie", a affirmé le chef du Pentagone, interrogé lors d'une audition parlementaire sur les stratégies de défense de l'île de Taïwan en cas d'une éventuelle invasion chinoise. "L'une de ces leçons c'est qu'avec des ressources asymétriques et des tactiques et techniques asymétriques, une force plus petite peut vraiment se défendre contre une force plus puissante", a-t-il dit.

Entraînées, armées et équipées par une coalition internationale menée par les États-Unis, les forces ukrainiennes ont non seulement résisté à l'assaut de la Russie mais reconquis des pans de territoires pris par les Russes.

Le chef du Pentagone a estimé, en ce sens, que l'autorité dont il dispose pour puiser dans les stocks américains et fournir des armes à Taïwan était "cruciale pour nos efforts visant à fournir à Taïwan ce dont elle a besoin" pour se défendre, comme c'est le cas pour l'Ukraine. "Nous travaillons à cette initiative et espérons avoir quelque chose à annoncer dans un avenir proche", a-t-il affirmé sans préciser quoi ni fixer de date.

L'essentiel de la journée du 16 mai

Le Royaume-Uni veut bâtir une "coalition internationale" pour aider l'Ukraine à obtenir des avions de combat F-16, a indiqué Downing Street, mardi, à l'issue d'une rencontre entre le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son homologue néerlandais Mark Rutte.

L'Ukraine a affirmé mardi avoir repris 20 km2 aux forces russes ces derniers jours autour de la ville dévastée de Bakhmout, épicentre des combats depuis des mois dans l'est de son territoire, où elle a mis la Russie en difficulté.

Avec AFP et Reuters

