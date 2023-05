En Ukraine, l'éprouvant quotidien des habitants d'Orikhiv sous le feu des bombes russes

REPORTAGE

Les habitants d’Orikhiv, ville ukrainienne située sur le front sud, attendent la contre-offensive ukrainienne. Une percée dans cette région permettrait aux troupes ukrainiennes d'accéder à Melitopol et potentiellement ouvrir la voie vers Marioupol, actuellement aux mains des Russes. Mais l'attente d'un tel scenario est longue pour les habitants sinistrés. Reportage de nos envoyés spéciaux, Johan Bodin et Catherine Norris-Trent.

Pas un jour sans un bombardement depuis plus d'un an dans la ville d'Orikhiv. La bourgade, située sur le front sud de l'Ukraine, est pilonnée sans relâche par l'artillerie russe. Avant la guerre, la ville comptait 15 000 habitants. Mais ils ne sont plus qu'une poignée à y être restés, accrochés au peu qu'il leur reste. La commune est aujourd'hui détruite à 80 %.

Dans la localité, il n'y a plus ni eau, ni électricité. En un an, les bombes et roquettes russes ont également tué une quarantaine d'habitants et fait plus de 200 blessés.

Le temps d'une accalmie, quelques miches de pain sont distribuées, pour la plupart à des anciens afin qu'ils survivent au quotidien. Inquiète mais apprêtée, Maria attend son tour pour la distribution : "Je viens juste d'avoir deux pains aujourd'hui. Parfois les pompiers en amènent plus. Vous devez venir filmer chez moi".

Sa maison a été frappée à deux reprises : "Ce n'était pas comme ça la première fois que ma maison a été bombardée, les fenêtres ont juste explosé. Maintenant les murs se sont effondrés aussi. Je n'ai jamais vécu ça avant, c'est si effrayant".

Son voisin Youri, lui, a vu son jardin éventré il y a deux jours par une bombe de 500 kilos : "Ce sont les russes qui ont fait ça". Et l'homme de poursuivre, "c'est comme si les Russes étaient assis dans notre jardin. [Les soldats ukrainiens] doivent les repousser plus vite parce s'ils attendent encore pour être prêts, il ne restera plus rien à Orikhiv".

