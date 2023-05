REPORTAGE

En Ukraine, au cœur des entraînements pour préparer la contre-offensive

02:20 En Ukraine, l'armée continue de préparer la contre-offensive contre les forces russes dans l'est du pays. © France 24

De nos envoyés spéciaux en Ukraine – En Ukraine, sur la ligne de front longue de 900 kilomètres, il y aurait plus de 150 000 soldats ukrainiens. Face à eux, des troupes russes qui seraient deux à trois fois supérieures en nombre. Pour pallier cette infériorité numérique et préparer la contre-offensive, l’armée ukrainienne mise sur la formation de ces soldats. Reportage exclusif de Johan Bodin, Catherine Norris-Trent et Dmytro Kovalchuk.