🔴 En direct : nouvelle nuit d'alerte aérienne à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine

Heure par heure

La d√©fense anti-a√©rienne est √† nouveau √† l'Ňďuvre vendredi √† l'aube √† Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine, cibles depuis plusieurs jours d'intenses bombardements par les forces russes. Parall√®lement, en marge d'un sommet du G7 au Japon, le Royaume-Uni, l'Union europ√©enne (UE) et les √Čtats-Unis ont annonc√© de nouvelles sanctions visant l'√©conomie de la Russie, et notamment le secteur des diamants. Suivez heure par heure les derniers d√©veloppements de la guerre en Ukraine.¬†

Publicité Lire la suite

3 h 19 : n ouvelle nuit d'alerte aérienne à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine

Les sir√®nes d'alerte a√©rienne ont retenti dans la nuit de jeudi √† vendredi √† Kiev et dans d'autres villes du pays, o√Ļ responsables militaires et m√©dias ont fait √©tat d'explosions notamment √† Lviv et Rivne, dans l'ouest, ou encore √† Kherson, dans le sud.

"La d√©fense a√©rienne est √† l'Ňďuvre dans l'espace a√©rien de Kiev. Restez aux abris jusqu'√† ce que tout soit termin√©!" a exhort√© sur Telegram le chef de l'administration civile et militaire de la capitale, Serhi√Į Popko. Son homologue de la r√©gion de Kryvyi Rih (sud), Oleksandr Vilkul, a lanc√© un appel similaire et fait √©tat d'"explosions".

3 h 09 : l 'UE affirme qu'elle va "limiter" le commerce des diamants russes

L'Union européenne va "limiter le commerce des diamants russes" dans le cadre des sanctions contre l'invasion de l'Ukraine, a annoncé vendredi le président du Conseil européen Charles Michel au sommet du G7 à Hiroshima, au Japon.

"Les diamants russes ne sont pas éternels", a-t-il ironisé devant la presse, confirmant une prochaine mesure européenne après l'embargo déjà annoncé vendredi par le Royaume-Uni sur ces pierres précieuses qui rapportent chaque année plusieurs milliards de dollars à Moscou.

2 h 24 : Washington et Londres annoncent de nouvelles sanctions contre la Russie

Les √Čtats-Unis et le Royaume-Uni ont annonc√© vendredi de nouvelles sanctions visant √† enrayer la capacit√© de la Russie √† poursuivre sa guerre en Ukraine, juste avant le d√©but du sommet du G7 √† Hiroshima, au Japon.

Ces initiatives interviennent alors que les dirigeants des principales démocraties industrialisées doivent notamment s'accorder, dans la ville symbole de la paix dans l'ouest du Japon, sur un durcissement face à la Russie et trouver une ligne commune vis-à-vis de la puissance militaire et économique croissante de la Chine.

Washington a annoncé vendredi de nouvelles sanctions "significatives" visant la "machine de guerre russe", a déclaré un responsable américain. Elles doivent empêcher "environ 70 entités en Russie et dans d'autres pays de recevoir des biens exportés américains, en ajoutant celles-ci à la liste noire du département du Commerce", a ajouté ce responsable, évoquant plus de 300 nouvelles sanctions contre "des personnes, des organisations, des navires et des avions" à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie.

Londres a dévoilé peu après de nouvelles mesures ciblant le secteur minier russe, dont le commerce des diamants, qui rapporte chaque année plusieurs milliards de dollars à Moscou.

1 h 27 : l e chef de Wagner juge improbable une prise de Bakhmout dans les prochains jours

Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a jugé improbable une prise dans les prochains jours de la ville de Bakhmout, épicentre des combats depuis des mois dans l'est de l'Ukraine.

"Il est improbable que Bakhmout soit complètement prise demain ou après-demain", a déclaré Evguéni Prigojine sur Telegram dans la nuit de jeudi à vendredi, en faisant état de violents combats dans la banlieue sud-ouest de la ville.

"Bakhmout n'a pas encore été prise. Il y a une banlieue nommée 'Samolet'. C'est une forteresse imprenable formée par des rangées de barres d'immeubles (...) Les plus dures batailles ont lieu là-bas en ce moment", a affirmé le chef de Wagner. "Une requête importante donc: le bonheur aime le silence. Laissez-nous finir le travail", a-t-il ajouté.

L'essentiel de la journée du 18 mai

La Russie a tiré des missiles contre plusieurs villes d'Ukraine, faisant un mort à Odessa, dans le sud de l'Ukraine. La défense antiaérienne ukrainienne a abattu 29 des 30 missiles tirés dans la nuit par Moscou, dont l'armée a assuré avoir "détruit" toutes ses cibles.

Trois nouveaux navires ont été autorisés à prendre part à l'initiative céréalière en mer Noire, ont annoncé les Nations unies, après que Moscou a accepté de prolonger l'accord de deux mois.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne