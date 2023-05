🔴En direct : Volodymyr Zelensky attendu samedi au G7 à Hiroshima

HEURE PAR HEURE

Volodymyr Zelensky doit arriver samedi au Japon pour une participation surprise au sommet du G7, où il rencontrera notamment son homologue américain Joe Biden. Il participera dimanche à des réunions avec les dirigeants du G7 et d'autres pays invités au sommet, a confirmé le ministère japonais des Affaires étrangères. Suivez en direct les derniers développements de la guerre en Ukraine.

6 h 10 : Volodymyr Zelensky attendu samedi au G7

Volodymyr Zelensky doit arriver samedi au Japon pour une participation surprise au sommet du G7 où il rencontrera notamment son homologue américain Joe Biden.

Le président ukrainien doit atterrir samedi à Hiroshima, a appris l'AFP d'une source diplomatique. Il participera dimanche à des réunions avec les dirigeants du G7 et d'autres pays invités au sommet, a confirmé le ministère japonais des Affaires étrangères.

Volodymyr Zelensky doit arriver d'Arabie saoudite, où il a plaidé sa cause vendredi au sommet de la Ligue arabe devant "certains" pays qui, selon lui, "ferment les yeux" sur l'invasion russe de l'Ukraine.

Dans la ville japonaise ravagée par une bombe atomique américaine en 1945, le chef d'État ukrainien devenu chef de guerre pourra ainsi échanger avec ses principaux alliés, mais aussi avec de grandes puissances émergentes non alignées comme le Brésil et surtout l'Inde, qui entretient des liens militaires étroits avec la Russie et a refusé de condamner son invasion de l'Ukraine.

Le "meilleur porte-parole" de la cause de l'Ukraine, "c'est le président ukrainien lui-même", a estimé une source diplomatique française, alors que Paris a mis à sa disposition un avion français pour l'acheminer en Arabie saoudite puis au Japon.

5 h 27 : Kiev assure avoir repoussé une nouvelle attaque de drones sur la capitale

L'administration civile et militaire de Kiev a affirmé avoir intégralement repoussé une nouvelle attaque de drones russes sur la capitale, visée dans la nuit, mais que des débris étaient tombés sur Kiev, sans faire pour autant de victimes à ce stade.

"Cette nuit, l'agresseur a mené une nouvelle attaque de drones massive", a écrit sur Telegram le chef de l'administration civile et militaire de Kiev, Serhiï Popko. "Toutes les cibles aériennes détectées ont été abattues par la défense aérienne de la ville", a-t-il assuré, précisant que, selon des informations préliminaires, des drones de type Shahed étaient à l'œuvre.

"Kiev n'a été touchée par aucune frappe!", s'est-il félicité, mais des débris d'engins sont tombés sur la capitale, provoquant notamment un incendie – éteint depuis – sur le toit d'un immeuble résidentiel dans le district de Dniprovskyi. Le feu n'a pas fait de victimes, a indiqué Serhiï Popko.

3 h 39 : Joe Biden "impatient" de rencontrer Volodymyr Zelensky au G7 Ă Hiroshima

Joe Biden est "impatient" de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky au G7 au Japon ce week-end, après avoir ouvert la voie à des livraisons futures d'avions de combat pour aider l'Ukraine à "se défendre" contre la Russie, a déclaré la Maison Blanche.

Le président des États-Unis "est impatient d'avoir l'opportunité de le rencontrer face-à -face", a affirmé son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, confirmant un entretien prévu entre les deux chefs d'État à Hiroshima.

Le président ukrainien est attendu dès samedi dans la ville japonaise où il doit participer dimanche au dernier jour du sommet des sept principales démocraties industrialisées, en présence de plusieurs grandes puissances émergentes invitées dont l'Inde et le Brésil. Il a fait étape vendredi en Arabie saoudite pour participer à un sommet de la Ligue arabe.

"C'est une très bonne chose, importante, qu'il soit allé à la Ligue arabe pour avoir l'opportunité de défendre sa cause d'un point de vue ukrainien, afin que le monde soutienne la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a dit Jake Sullivan.

2 h 30 : chutes de débris dans trois quartiers de Kiev, incendie sur un toit d'immeuble

Kiev a de nouveau été la cible d'une attaque aérienne russe dans la nuit de vendredi à samedi, les autorités faisant état de chutes de débris dans trois quartiers de la capitale ukrainienne et d'un incendie sur le toit d'un immeuble résidentiel.

"Incendie sur le toit d'un immeuble de neuf étages dans l'un des complexes résidentiels du district de Dniprovskyi", a écrit sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitschko, ajoutant qu'aucune information sur d'éventuelles victimes n'était encore disponible.

Le feu a été provoqué par une "chute de débris", a précisé le chef de l'administration civile et militaire de Kiev, Serhiï Popko, appelant la population à rester à l'abri. D'autres débris sont tombés dans plusieurs rues des districts de Darnytskyi et Solomyanskyi, a-t-il indiqué, expliquant que les informations sur les dégâts et d'éventuelles victimes sont en cours de vérification.

À 00 h 45 locales (21 h 45 GMT vendredi), l'armée ukrainienne avait annoncé que des drones Shahed se dirigeaient vers la région de Kiev. Des explosions y ont été rapportées par les autorités, ainsi que dans les régions de Tcherniguiv (centre-nord) et de Marioupol (sud-est). Les systèmes de défense aérienne sont actifs dans les régions de Kiev et de Tcherniguiv, selon l'armée.

L'essentiel de la journée du 19 mai

Joe Biden a validé le projet de former des pilotes ukrainiens sur des chasseurs F-16, ouvrant ainsi la voie au sujet sensible de la livraison de ces avions à l'Ukraine, une annonce aussitôt qualifiée "d'historique" par Volodymyr Zelensky. États-Unis et Russie ont également annoncé de nouvelles sanctions mutuelles.

