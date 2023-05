🔴En direct : la présence de V. Zelensky au G7 est "une manière de bâtir la paix", selon E. Macron

HEURE PAR HEURE

La présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet du G7 à Hiroshima est "une manière de bâtir la paix", a déclaré le président français Emmanuel Macron devant la presse au Japon. Il a ajouté que mettre un avion français à la disposition du dirigeant ukrainien pour l'acheminer d'abord au sommet de la Ligue arabe, puis au G7, c'est "la France bâtissant la paix et cherchant des solutions". Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

Publicité Lire la suite

8 h 10 : Joe Biden annonce un nouvel envoi américain d'armes et de munitions à l'Ukraine

Le président des États-Unis Joe Biden a annoncé la fourniture de nouvelles armes et munitions américaines à l'Ukraine lors d'une rencontre avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, en marge du sommet du G7 à Hiroshima.

Ces nouvelles cargaisons incluront "des munitions, de l'artillerie, des véhicules blindés", a dit Joe Biden, quelques jours après avoir donné aux alliés de Washington son accord pour fournir des avions de combat F-16 à l'Ukraine.

5 h 03 : au G7, Volodymyr Zelensky en quête de nouveaux soutiens diplomatiques et militaires

Volodymyr Zelensky doit plaider ce dimanche au sommet du G7 au Japon pour de nouveaux soutiens diplomatiques et militaires en faveur de l'Ukraine, auprès de ses alliés mais aussi d'autres pays ayant refusé jusqu'à présent de condamner l'invasion russe comme l'Inde et le Brésil.

Le président ukrainien devrait prononcer un discours à Hiroshima, dans cette ville japonaise victime du premier bombardement atomique de l'histoire en 1945 et devenue depuis un symbole mondial de la paix.

Sa venue en personne sur place a replacé l'invasion russe de l'Ukraine au centre des débats du G7, éclipsant d'autres thématiques du sommet comme les relations des principales démocraties industrialisées avec la Chine.

Volodymyr Zelensky a rencontré sur place le Premier ministre indien Narendra Modi, qui lui a promis que l'Inde ferait "tout son possible" pour régler le conflit russo-ukrainien, ainsi que le Premier ministre canadien Justin Trudeau en réunion bilatérale dimanche matin.

Le président ukrainien pourrait aussi rencontrer ce dimanche en tête-à -tête le président brésilien Lula, très réticent jusqu'à présent à condamner l'invasion russe – il avait déclaré le mois dernier que les États-Unis devaient cesser "d'encourager la guerre" en Ukraine.

3 h 46 : la présence de Volodymyr Zelensky au G7 est "une manière de bâtir la paix", affirme Emmanuel Macron

La présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet du G7 à Hiroshima est "une manière de bâtir la paix", a déclaré le président français Emmanuel Macron devant la presse au Japon.

Mettre un avion français à la disposition du dirigeant ukrainien pour l'acheminer d'abord au sommet de la Ligue arabe, puis au G7 au Japon, c'est "la France bâtissant la paix et cherchant des solutions", a ajouté le président français.

Selon lui, le passage de Volodymr Zelensky à Jeddah, vendredi, lui a permis "d'avoir un soutien très clair de la part de l'Arabie saoudite et de plusieurs puissances de la région", "ce qui est un vrai tournant".

Au G7 d'Hiroshima, le président ukrainien va aussi "s'exprimer devant plusieurs puissances du monde qui parfois ne sont exposées qu'à un seul discours", a dit le président français en référence à des pays non-alignés comme le Brésil et l'Inde, invités du sommet, qui font partie du groupe des pays émergents avec la Russie.

"Ça évite une partition du monde entre ceux qui soutiennent clairement l'Ukraine et ceux qui disent soutenir la paix mais sans qu'on sache parfois ce que ça veut dire derrière", a-t-il ajouté. Emmanuel Macron a appelé le monde à ne pas se contenter d'un éventuel cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. Ce serait "une erreur pour nous tous", car "l'expérience nous a appris qu'un conflit gelé, ce sera une guerre pour demain", a estimé le résident français.

Un avion aux couleurs de la République française est arrivé à Hiroshima.



À son bord, la délégation ukrainienne venue au G7 œuvrer avec nous et nos partenaires.



Pour la victoire de l’Ukraine.

Pour le retour de la paix en Europe. pic.twitter.com/1D6n8jCaEN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 20, 2023

1 h 32 : Vladimir Poutine félicite Wagner et l'armée russe pour la capture de Bakhmout (agences de presse russes)

Le président russe Vladimir Poutine a félicité samedi soir le groupe de mercenaires Wagner et l'armée russe pour leur capture revendiquée de Bakhmout, ville de l'Est de l'Ukraine, selon un communiqué du Kremlin repris par des agences de presse russes.

"Vladimir Poutine a félicité les unités d'assaut de Wagner de même que tous les militaires des unités des forces armées russes qui leur ont fourni le soutien nécessaire et (qui ont couvert leur flanc), pour l'achèvement de l'opération (ayant permis de) libérer Artemovsk", utilisant le nom soviétique de Bakhmout, a rapporté l'agence de presse TASS, citant le communiqué du Kremlin.

00 h 50 : l'armée russe affirme que Bakhmout est "entièrement libérée"

L'armée russe a affirmé samedi soir que Bakhmout, ville de l'Est de l'Ukraine, avait été "entièrement libérée" au terme de la plus longue et de la plus sanglante bataille dans le pays depuis le lancement de l'opération russe en février 2022.

"À la suite des actions offensives des unités d'assaut de Wagner, avec le soutien de l'artillerie et de l'aviation de l'unité 'Sud', la libération de la ville d'Artemovsk est totale", a indiqué le ministère russe de la Défense, utilisant le nom soviétique de Bakhmout. Quelques heures plus tôt, Evguéni Prigojine, patron du groupe paramilitaire russe Wagner, avait revendiqué la capture de cette ville de Bakhmout, épicentre des combats.

>> À lire aussi : La bataille de Bakhmout, enjeu symbolique ou stratégique ?

L'essentiel de la journée du 20 mai

Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner a revendiqué, samedi, la prise de la ville de Bakhmout. De son côté, Kiev a affirmé encore contrôler certaines zones dans la ville, tout en jugeant que la situation sur le terrain était "critique".

Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé au Japon pour une participation surprise au sommet du G7. Il y a rencontré plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont Narendra Modi, Georgia Meloni ou encore Rishi Sunak.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne