Guerre en Ukraine

Après dix mois de combats acharnés, vers l'épilogue de la bataille de Bakhmout ?

Une vidéo postée sur Telegram montre le chef du groupe paramilitaire Evgueni Prigojine revendiquer la prise de la ville de Bakhmout en Ukraine, le 20 mai 2023. © AFP

Texte par : Grégoire SAUVAGE Suivre 6 mn

Le patron du groupe Wagner a affirmé, samedi, que la ville de Bakhmout, théâtre des combats les plus sanglants et les plus longs depuis le déclenchement de l'invasion russe, a été prise "dans sa totalité". Kiev assure, de son côté, que ses soldats progressent sur les flancs et ont partiellement encerclé la ville.