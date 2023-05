🔴 En direct : plusieurs attaques de drones dans la région russe de Belgorod

HEURE PAR HEURE

Un panneau de signalisation criblé de balles et d'éclats d'obus sur la route de la ville russe de Belgorod, près de l'endroit où les premiers affrontements entre les forces russes et ukrainiennes ont eu lieu il y a un an, à Kharkiv, en Ukraine, le 24 février 2023.

Plusieurs attaques de drones ont visé dans la nuit de lundi à mardi des maisons et un bâtiment administratif dans la région russe de Belgorod, cible lundi d'une incursion de combattants armés venus d'Ukraine, ont indiqué les autorités locales. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

7 h 55 : plusieurs attaques de drones dans la région russe de Belgorod

Plusieurs attaques de drones ont visé dans la nuit de lundi à mardi des maisons et un bâtiment administratif dans la région russe de Belgorod, cible lundi d'une incursion de combattants armés venus d'Ukraine, ont indiqué les autorités locales.

Ces attaques, qui ont eu lieu à Graïvoron, chef-lieu du district du même nom, et dans le village de Borissovka, n'ont pas fait de victimes, ni de blessés, a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov.

5 h 44 : l e Premier ministre russe Ă Shanghai pour un forum Ă©conomique

Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine est mardi à Shanghai pour assister à un forum économique, dans le cadre d'une visite de deux jours au cours de laquelle il rencontrera le président chinois Xi Jinping.

Mikhaïl Michoustine est arrivé lundi soir tard à Shanghai, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères. Il a été accueilli par l'ambassadeur russe en Chine, Igor Morgoulov, ainsi que par l'ambassadeur chinois à Moscou, Zhang Hanhui.

À Shanghai, le Premier ministre russe doit participer à un forum d'affaires Russie-Chine et visiter un institut de recherche sur la pétrochimie, selon le Kremlin, et également mener des discussions avec "des représentants des cercles d'affaires russes" en Chine.

1 h 44 : Moscou dénonce une rhétorique du G7 anti-Russie et anti-Chine

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré lundi que la rhétorique utilisée par le G7 à propos du nucléaire avait pour seul but d'exercer une pression psychologique, militaire et politique sur la Russie et la Chine.

Au cours d'un sommet au Japon la semaine dernière, les dirigeants du G7 ont publié pour la première fois un communiqué sur le désarmement nucléaire dans lequel ils ont appelé Moscou et Pékin à faire preuve de davantage de transparence à propos de leur arsenal nucléaire, pour imiter ainsi les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France.

Le ministre adjoint russe des Affaires étrangères a estimé que le document illustrait le ton anti-Russie et anti-Chine du G7, avec "pour unique objectif d'exercer une pression psychologique et militaro-politique sur la Russie et la Chine". "Il y a clairement derrière cela un désir pathologique de dénigrer nos pays", a ajouté Sergueï Ryabkov, principal représentant russe s'agissant du contrôle des armes, dans des commentaires publiés sur le site Internet de son ministère.

L'essentiel de la journée du 22 mai

La région russe de Belgorod a été la cible lundi d'une incursion de combattants armés venus d'Ukraine, qui a forcé la Russie à décréter un régime "antiterroriste" et à évacuer les civils pour tenter de repousser cette nouvelle attaque sur son sol. Cette attaque d'ampleur, avec plusieurs villages touchés par des obus, illustre la perméabilité des défenses russes.

Le groupe paramilitaire russe Wagner a affirmé que ses forces se retireraient de Bakhmout du 25 mai au 1er juin et céderaient leurs positions à l'armée régulière, après avoir revendiqué la capture de cette ville symbole de l'est de l'Ukraine.

Avec AFP et Reuters

