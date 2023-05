🔴 En direct : le Kremlin affirme qu'il atteindra "tous ses objectifs" en Ukraine

HEURE PAR HEURE

Quelques jours après avoir revendiqué la prise de Bakhmout dans le Donbass, la Russie a assuré mercredi qu'elle atteindrait "tous ses objectifs" en Ukraine. La veille, la France et l'Union européenne ont réaffirmé leur détermination à soutenir l'Ukraine "dans la durée" face à un émissaire chinois envoyé en Europe pour discuter d'un règlement politique du conflit. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

8 h : accord céréalier en mer Noire, trois nouveaux navires autorisés à se rendre en Ukraine

Trois nouveaux navires ont été autorisés à prendre part à l'Initiative céréalière de la mer Noire, ont annoncé les Nations unies, après que Moscou a accepté de prolonger l'accord de deux mois. Mais selon Kiev, la Russie entrave la mise en œuvre de cette initiative. Les précisions de notre correspondant en Ukraine, Gulliver Cragg.

6 h 07 :Â Â la Russie affirme qu'elle atteindra "tous ses objectifs" en Ukraine

La Russie atteindra "tous ses objectifs" en Ukraine grâce à son "opération militaire spéciale" ou par tout autre moyen, a assuré mercredi à l'agence TASS le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov

"La Russie est concentrée sur l'accomplissement de son 'opération militaire spéciale' : défendre ses intérêts et atteindre ses objectifs grâce à cette opération ou par tout autre moyen disponible", a indiqué Dmitri Peskov.

Moscou présente régulièrement son offensive en Ukraine comme une "opération militaire spéciale", mais que Kiev et les Occidentaux dénoncent comme une invasion.

5 h 42 : la Russie et la Chine s'apprêtent à signer des accords bilatéraux

La Russie et la Chine s'apprêtent à signer une série d'accords bilatéraux, alors que les deux pays s'engagent à renforcer leur coopération et ce malgré les critiques formulées par l'Occident.

Le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, s'est entretenu avec le président chinois, Xi Jinping, et son Premier ministre, Li Qiang, selon le gouvernement russe.

"À l'issue de ces entretiens, de nombreux accords bilatéraux devraient être signés", a rapporté l'agence de presse russe Interfax sans fournir plus de détails.

Cette visite intervient après que Moscou et Pékin ont vivement réagi aux déclarations du G7, qui ont émis des critiques à leur encontre sur un certain nombre de questions, notamment celles de l'Ukraine, les armes nucléaires et la contrainte économique.

0 h : la France et l'UE soutiendront l'Ukraine "dans la durée", rappelle Paris à la Chine

La France et l'Union européenne sont déterminées à soutenir l'Ukraine "dans la durée" et "dans tous les domaines", a réaffirmé mardi à Paris à un émissaire chinois, envoyé par Pékin en Europe pour discuter d'un règlement politique du conflit russo-ukrainien.

Le ministère français des Affaires étrangères, via son directeur général des affaires politiques et de sécurité, Frédéric Mondoloni, a souligné "la pleine responsabilité de la Russie dans le déclenchement et la poursuite de la guerre", lors d'une rencontre avec l'envoyé spécial chinois Li Hui chargé du dossier ukrainien, selon un communiqué de Paris.

D'après ce texte, la France, tout en saluant "la reprise du dialogue entre la Chine et l'Ukraine", a rappelé que Kiev "exerçait son droit de légitime défense" et a souligné qu'elle et l'UE étaient "déterminées à soutenir (l'Ukraine) dans la durée, dans tous les domaines".

Li Hui, ancien ambassadeur chinois à Moscou, est en tournée en Europe depuis une semaine pour discuter du "règlement politique" du conflit en Ukraine. Il avait passé deux jours à Kiev et un jour en Pologne avant de se rendre en France. Il doit ensuite gagner l'Allemagne et la Russie.

Russie et Chine entretiennent des relations étroites. Le président chinois, Xi Jinping, s'est rendu à Moscou en mars où il a déclaré que les relations "entraient dans une nouvelle ère".

La Chine se dit neutre dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie et a été critiquée pour avoir refusé de condamner l'invasion russe.

L'essentiel de la journée du 23 mai

Après les accusations de hauts diplomates russes, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Otan Jens Stoltenberg a affirmĂ© mardi que la formation de pilotes ukrainiens sur des F-16 ne faisait pas de l'alliance "une partie prenante au conflit".Â

La Russie a déclaré dans la matinée avoir "écrasé" le groupe ayant attaqué la veille depuis l'Ukraine la région russe de Belgorod, la plus grave incursion en territoire russe depuis le début de l'offensive.

