🔴 En direct : Kiev ciblée par de nouveaux bombardements nocturnes

Les forces russes ont à nouveau bombardé Kiev dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé l'administration civile et militaire de la ville. De son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit prêt vendredi à reprendre contact "le moment venu" avec le président russe Vladimir Poutine, avec qui il n’a plus parlé depuis décembre. Suivez heure par heure les derniers développements du conflit.

6 h 02 : Scholz prĂŞt "le moment venu" Ă reprendre contact avec Poutine

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit prêt vendredi à reprendre contact "le moment venu", au sujet de l'Ukraine, avec le président russe Vladimir Poutine, avec qui il n’a plus parlé depuis le mois de décembre.

"Mon dernier entretien téléphonique remonte à un moment maintenant. Mais j'ai l’intention le moment venu de reparler avec Poutine", a déclaré Olaf Scholz dans une interview publiée par le quotidien Kölner Stadt-Anzeiger. Concernant la résolution du conflit, "la Russie doit comprendre qu'il ne peut s’agir de sceller une sorte de paix froide, qui verrait la ligne de front actuelle devenir la nouvelle frontière entre la Russie et l'Ukraine, cela ne ferait que légitimer l'expédition criminelle de Poutine", a insisté Olaf Scholz. "Il faut au contraire parvenir à une paix équitable et la condition pour le faire est un retrait des troupes russes" d'Ukraine, après l'invasion débutée en février 2022, a-t-il ajouté.

Il a toutefois refusé explicitement de dire si ce retrait devait aussi inclure la Crimée, occupée elle depuis 2014. Le chancelier allemand a jugé qu'il appartenait à l'Ukraine de définir ce qu'elle veut précisément.

5 h 09 : n ouveaux bombardements nocturnes sur Kiev

Les forces russes ont à nouveau bombardé Kiev dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé l'administration civile et militaire de la ville. "Encore une attaque aérienne sur Kiev, la 13e d'affilée depuis début mai ! Et comme toujours, de nuit", a indiqué l'administration sur son compte Telegram. Selon elle, des missiles de croisière ont été lancés par des bombardiers stratégiques Tu-95MS venus de la région de la mer Caspienne. "Selon des informations préliminaires, toutes les cibles ennemies dans l'espace aérien de Kiev ont été détectées et détruites", a-t-elle ajouté.

Dans son point matinal quotidien, l'état-major ukrainien a fait état de 55 attaques aériennes russes au cours de la journée écoulée, dont 36 par des drones explosifs, et de quatre attaques de missiles. "Un missile S-300 a frappé un barrage dans la zone de Karlivka de la région de Donetsk", a précisé l'état-major. "En conséquence, il existe un grand danger d'inondation des communautés environnantes", a-t-il ajouté, précisant avoir en revanche intercepté tous les projectiles lancés lors des raids aériens.

Par ailleurs, en Russie, une "détonation" a provoqué des dégâts dans un immeuble à Krasnodar, une ville proche de la Crimée, sans faire de victime, selon les autorités locales citées par l'agence Ria Novosti. Un média prorusse, Readovka, a publié sur sa chaîne Telegram une photo d'un immeuble dont le dernier étage ainsi que le toit sont endommagés et noircis.

4 h 50 : reportage Ă AvdiĂŻvka, l'un des points les plus chauds de la ligne de front

Nos reporters se sont rendus dans l'un des coins les plus dangereux du Donbass, la localité ukrainienne d'Avdiïvka, une forteresse qui résiste depuis près d'un an aux assauts de l'armée russe. Depuis plusieurs semaines, Moscou y mène une politique de la terre brûlée. Entre destructions massives pour gagner du terrain et survie des populations locales, voici le reportage exclusif de nos équipes.

0 h 52 : la Russie dit qu'elle ne prolongera pas l'accord sur les céréales si ses demandes ne sont pas satisfaites

La Russie a fait savoir jeudi qu'elle ne prolongerait pas l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes après le 17 juillet si ses demandes concernant les exportations russes de céréales et d'engrais n'étaient pas satisfaites.

La Russie avait précédemment indiqué que les obstacles à ses propres exportations agricoles devaient être levés avant qu'elle ne permette à l'Ukraine de poursuivre l'exportation de céréales depuis ses ports de la mer Noire. Moscou affirme en effet que les restrictions imposées aux secteurs des paiements, de la logistique et des assurances constituent un "obstacle" à ses expéditions.

La Russie semble désormais donner la priorité à deux demandes : le redémarrage d'un pipeline transportant de l'ammoniac russe vers le port ukrainien de Pivdenny, et le retour de la Russian Agricultural Bank (Rosselkhozbank) dans le système international bancaire Swift.

"Si Rosselkhozbank ne revient pas dans le système Swift et qu'aucun progrès n'est fait concernant d'autres problèmes 'systémiques' qui empêchent nos exportations agricoles, alors l'accord céréalier de la mer Noire devra trouver des alternatives", a écrit le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué publié jeudi.

L'essentiel de la journée du 25 mai

La Biélorussie a affirmé que la Russie avait mis ses menaces à exécution en commençant à lui livrer des ogives nucléaires, au moment où l'armée russe est en situation délicate en Ukraine avant une contre-offensive imminente des forces ukrainiennes.

En Russie, le Service fédéral de sécurité a annoncé avoir arrêté des "saboteurs" ukrainiens qui planifiaient des attentats contre des centrales nucléaires du pays.

