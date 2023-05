Ukraine : reportage à Avdiivka, l'un des points les plus chauds de la ligne de front

Nos reporters se sont rendus dans l'un des coins les plus dangereux du Donbass, la localité ukrainienne d'Avdiivka, une forteresse qui résiste depuis près d'un an aux assauts de l'armée russe. Depuis plusieurs semaines, Moscou y mène une politique de la terre brûlée. Entre destructions massives pour gagner du terrain et survie des populations locales, voici le reportage exclusif de nos équipes.