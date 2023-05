🔴 En direct : les forces russes relâchent leurs attaques sur Bakhmout pour se regrouper, selon Kiev

Les forces russes ont temporairement relâché leurs attaques sur la ville assiégée de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, afin de se regrouper et de renforcer leurs capacités, a déclaré samedi la vice-ministre de la Défense ukrainienne. En parallèle, la série d'attaques aériennes en Russie se poursuit : deux drones ont endommagé un bâtiment administrant un oléoduc dans la région de Pskov, dans l'ouest. Suivez en direct les derniers développements de la guerre en Ukraine.

11 h 39 : les forces russes relâchent leurs attaques sur Bakhmout pour se regrouper, selon Kiev

Les forces russes ont temporairement relâché leurs attaques sur la ville assiégée de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, afin de se regrouper et de renforcer leurs capacités, a déclaré samedi la vice-ministre de la Défense ukrainienne, Hanna Maliar.

Le groupe paramilitaire russe Wagner, qui a commencé à retirer ses mercenaires au profit de l'armée régulière, a revendiqué la semaine dernière la prise de la ville, après la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Les forces russes poursuivent leurs attaques mais "l'activité offensive globale a diminué", a déclaré Hanna Maliar sur la messagerie Telegram. "Hier et aujourd'hui, il n'y a pas eu de batailles actives, ni dans la ville ni sur les flancs", a-t-elle précisé, ajoutant que les troupes russes bombardaient plutôt la périphérie et les abords de Bakhmout.

11 h 11 : le maire de Mykolaïv défend l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan et l'UE

Maire de la ville de Mykolaïv, sur la ligne de front dans le Sud de l'Ukraine, Oleksandre Sienkevitch refuse de s'attarder sur les doutes occidentaux à propos de la capacité de l'Ukraine d'intégrer l'Union européenne et l'Otan. Créateur d'une entreprise technologique dans le New Jersey, aux États-Unis, il a endossé cette semaine son élégant costume d'homme d'affaires pour venir à Bruxelles faire pression sur les décideurs politiques occidentaux afin qu'ils soutiennent la lutte de l'Ukraine pour vaincre l'envahisseur russe et reconstruire le pays, y compris sa ville meurtrie.

"Je sais que cela semble terrible, mais nous considérons cette guerre comme une chance de devenir meilleurs", a-t-il déclaré à l'AFP après avoir participé à un forum du groupe de réflexion américain German Marshall Fund à Bruxelles. "Nous voulons finaliser beaucoup de choses qui se sont passées avant la guerre, comme la possibilité de faire partie de l'Otan et de l'Union européenne", insiste-t-il.

11 h 09 : un bâtiment endommagé par des drones dans la région de Pskov, en Russie

Deux drones ont endommagé un bâtiment administrant un oléoduc dans la région de Pskov, dans l'ouest de la Russie, a annoncé samedi le gouverneur régional. L'explosion est la dernière d'une série d'attaques aériennes en Russie ces dernières semaines.

"Tôt le matin, une explosion a endommagé le bâtiment administratif de l'oléoduc près de Litvinovo, dans le district de Nevelsky", à environ dix kilomètres de la frontière avec la Biélorussie, a déclaré le gouverneur Mikhaïl Vedernikov. Peu de temps après, il a ajouté que, selon les premières informations, le bâtiment avait été "endommagé à la suite d'une attaque par deux véhicules aériens sans pilote". Aucune victime n'a été signalée et une enquête est en cours.

10 h 54 : des centaines de fonctionnaires allemands contraints de quitter la Russie

Plusieurs centaines de fonctionnaires allemands travaillant notamment dans les secteurs de l'éducation et de la culture vont devoir quitter dans les prochains jours la Russie à la demande de Moscou, a indiqué samedi une source gouvernementale allemande à l'AFP.

Cette décision fait suite à une décision des autorités russes imposant à l'Allemagne de réduire fortement d'ici début juin ses personnels diplomatiques et d'institutions publiques comme le centre culturel Goethe Institut ou l'école allemande de Moscou, a-t-elle ajouté. Cette source confirmait une information révélée par le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, qui parle d'une "déclaration de guerre diplomatique de Moscou" à Berlin.

Il s'agit "d'une décision unilatérale, injustifiée et incompréhensible", a-t-on indiqué au ministère allemand des Affaires étrangères.

9 h 04 : Kiev demande à l'Allemagne des missiles de croisière

L'Ukraine a adressé au gouvernement allemand une demande officielle de livraisons de missiles de croisière air-sol, de type Taurus avec une portée d'au moins 500 km, a indiqué le ministère allemand de la Défense à l'AFP.

"Une demande de la partie ukrainienne nous est parvenue au cours des derniers jours", a avancĂ© la porte-parole, sans vouloir donner de dĂ©tail sur les quantitĂ©s. Reste Ă savoir maintenant si Berlin acceptera ou pas, ce qui devrait susciter de vifs dĂ©bats en interne.Â

Le gouvernement allemand a nettement augmenté ses fournitures d'armement à Kiev au cours des derniers mois mais s'est montré jusqu'ici réticent au sujet de missiles de croisière ou d'un soutien à l'aviation ukrainienne, pour l'aide à la livraison de chasseurs F-16 par exemple. Le Taurus est un missile de croisière air-sol, transporté par des chasseurs et développé par la société germano-suédoise du même nom. Du fait de sa portée, il serait en mesure de frapper des cibles situées très loin derrière l'actuelle ligne de front dans l'est de l'Ukraine.

L'essentiel de la journée du 26 mai

Au moins deux personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es, et trente blessĂ©es dans une clinique de Dnipro, en Ukraine, lors d'un bombardement menĂ© par les forces armĂ©es russes. Le prĂ©sident Volodymyr Zelensky a dĂ©noncĂ© un nouveau "crime de guerre". En parallèle, la Russie a fait Ă©tat de nouveaux bombardements ukrainiens dans l’oblast russe de Belgorod, Ă la frontière entre l’Ukraine et la Russie.Â

Avec AFP

