Serbie : nouvelle manifestation anti-gouvernement, la télévision nationale en ligne de mire

Plusieurs dizaines de milliers de Serbes ont manifesté samedi pour la quatrième semaine consécutive contre le gouvernement de Belgrade, accusé d'alimenter une culture de la violence après deux fusillades qui ont fait 18 morts début mai. Encerclant la télévision nationale, les manifestants la démission de la direction et des rédacteurs en chefs de la chaîne. De son côté, le président serbe, Aleksandar Vucic, a démissionné samedi de la direction de son parti.

Malgré une pluie diluvienne, des dizaines de milliers de manifestants ont de nouveau protesté, samedi 27 mai, à Belgrade en Serbie, contre la violence, un mouvement né dans la foulée de deux fusillades meurtrières qui s'est mué en manifestation de colère contre le gouvernement.

Les protestataires portant des parapluies fleurs se sont réunis devant le parlement avant de se diriger vers le siège de la télévision nationale (RTS) qu'ils ont encerclé. Ils ont réclamé la démission de la direction et des rédacteurs en chefs de la chaîne, accusés d'être les "porte-voix" du pouvoir.

Réunis sous le mot d'ordre "La Serbie contre la violence", les manifestants descendent en masse chaque semaine dans les rues de la capitale serbe depuis les tueries survenues début mai dans le pays des Balkans à moins de 48 heures d'intervalle.

Le 3 mai, un adolescent de 13 ans avait tué neuf camarades et un garde dans une école à Belgrade. Moins de 48 heures plus tard, un jeune homme a assassiné huit personnes dans deux villages proches de la capitale.

Les gens ont manifesté d'abord en signe de deuil mais la protestation semble s'être muée en vaste mouvement de colère contre le pouvoir du président Aleksandar Vucic qui dirige le pays des Balkans depuis près d'une décennie.

"Je suis ici car j'en ai marre des mensonges et de la corruption." , a dit à l'AFP Dusan Valent, 40 ans. "Rien ne changera ici, jusqu'à ce que les gens réalisent que c'est possible et qu'ils ont le choix".

Des manifestations qui menacent le pouvoir

Les manifestants réclament la révocation des licences des télévisions proches du gouvernement qui publient des contenus violents et accusent le gouvernement d'avoir instauré ou toléré un "climat de violence" en Serbie. Ils réclament aussi les démissions du ministre de l'Intérieur et du chef des services de renseignement.

La dernière fois que les Serbes ont défilé si massivement, c'était lors des manifestations en 2000 qui avaient abouti à la chute de l'homme fort de Belgrade, Slobodan Milosevic.

En réaction, le président Aleksandar Vucic a organisé lui même vendredi un grand rassemblement de ses partisans venus à Belgrade de toute la Serbie à bord d'autocars, ce qui a fait dire aux défenseurs des droits humains que certains manifestants avaient subi des pressions pour participer à l'événement.

Le chef de l'État a de nouveau accusé les partis d'opposition d'avoir "essayé d'abuser de la tragédie" à des fins politiques tout en se montrant plus conciliant que ces derniers temps envers les manifestants eux-mêmes.

Vucic quitte la direction de son parti

Le président serbe Aleksandar Vucic a quitté samedi la direction de son parti (SNS, conservateurs), tout en annonçant la création d'un mouvement politique.

L'homme de 53 ans, qui domine la scène politique locale, est souvent critiqué par ses détracteurs pour sa façon "autocratique" de diriger le pays et sa mainmise sur des médias et des institutions publiques.

Lors de son grand rassemblement aux allures de meeting de campagne électorale, vendredi soir à Belgrade, il avait annoncé la création fin juin du Mouvement pour le peuple et pour l'État, censé attirer des intellectuels, des artistes et autres figures du pays.

"À partir de demain, je serai (seulement) président de tous les citoyens de la Serbie et ne serai plus le président d'un parti politique", a déclaré le chef de l'État.

"C'est un moyen de surmonter des crises qui pourraient potentiellement éclater au sein du SNS" et "en créant un nouveau mouvement, il veut s'assurer un autre mandat" politique, estime Bojan Klacar, directeur d'un observatoire indépendant des élections, CESID.

À la proposition d'Aleksandar Vucic, l'actuel ministre de la Défense, Milos Vucevic, a été élu à la tête du SNS.

