🔴 En direct : Kiev touchée par "la plus importante" attaque de drones depuis le début de la guerre

HEURE PAR HEURE

La Russie a lancĂ© dans la nuit de samedi Ă dimanche une attaque "massive" de drones sur Kiev, faisant un mort, a annoncĂ© le maire de la ville, Vitali Klitschko. Il s'agit de la 14e attaque ciblant la capitale ukrainienne depuis le dĂ©but du mois de mai et de "la plus importante" depuis le dĂ©but de l'invasion russe, selon Kiev. Suivez en direct les derniers dĂ©veloppements de la guerre en Ukraine.Â

9 h 31 : l'attaque de drones russe sur Kiev "est la plus importante" depuis le début de l'invasion russe

L'Ukraine affirme avoir contré dans la nuit "l'attaque de drones la plus importante" sur Kiev "depuis le début de l'invasion" russe. Les autorités militaires disent avoir détruit 52 des 54 drones explosifs lancés par Moscou dans le pays dont "plus de 40" au-dessus de la capitale.

"Au total, un nombre record de drones explosifs lancés ont été enregistrés : 54 !", a indiqué l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram, affirmant en avoir "détruit 52". Les autorités ont enregistré à ce stade deux morts et trois blessés à Kiev.

"Il s'agit de l'attaque de drones la plus importante contre la capitale depuis le début de l'invasion" russe, a déploré l'administration militaire régionale sur Telegram, précisant que celle-ci "s'est déroulée en plusieurs vagues, et l'alerte aérienne a duré plus de 5 heures !".

6 h 55 : la Russie assure avoir déjoué une attaque de drones contre une raffinerie de pétrole

Les systèmes de défense aérienne russes ont détruit plusieurs drones qui s'approchaient de la raffinerie de pétrole Ilsky, dans la région de Krasnodar, près de la mer Noire, ont indiqué dimanche des responsables locaux.

"Tous ont été neutralisés, l'infrastructure de l'usine n'a pas été endommagée", ont indiqué les responsables des services d'urgence de la région sur la messagerie Telegram.

3 h 06 : un mort Ă Kiev après une attaque "massive" de drones russesÂ

La Russie a lancé une nouvelle attaque aérienne contre l’Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, ciblant la capitale pour la quatorzième fois ce mois-ci, a annoncé dimanche le maire de Kiev Vitali Klitschko. Selon l’administration militaire de Kiev, les défenses aériennes de la ville ont détruit plus de 40 drones.

Cette nouvelle attaque a fait un mort, tué lors de la chute de débris de ces drones, selon Vitali Klitschko. "Dans le district de Solomyanskyi de la capitale, en raison d'une chute de débris de drones près d'une station-service, une femme de 35 ans a été hospitalisée et un homme de 41 ans est mort", a écrit Vitali Klitschko sur Telegram. Il avait expliqué un peu plus tôt que la défense aérienne de Kiev avait abattu "plus de 20 drones" qui se dirigeaient vers la ville.

Le maire a qualifié cette nouvelle attaque de "massive" et appelé la population à rester à l'abri, mettant en garde contre de nouvelles vagues de drones fondant sur Kiev "en provenance de plusieurs directions à la fois".

1 h 02 : Poutine ordonne le renforcement de la sécurité aux frontières de la Russie

Le président Vladimir Poutine a ordonné dimanche 28 mai un renforcement de la sécurité aux frontières afin d'assurer une circulation "rapide" des militaires et des civils russes dans les régions ukrainiennes désormais sous le contrôle de Moscou.

Les attaques à l'intérieur de la Russie ont gagné en intensité ces dernières semaines, principalement par des frappes de drones sur des régions situées le long de la frontière, mais aussi de plus en plus à l'intérieur du pays, notamment sur un oléoduc au nord-ouest de Moscou samedi.

L'essentiel du 27 mai

Les forces russes ont temporairement relâché leurs attaques sur la ville assiégée de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, afin de se regrouper et de renforcer leurs capacités, a déclaré samedi la vice-ministre de la Défense ukrainienne, Hanna Maliar. En Russie, deux personnes ont été tuées dans des frappes sur des régions frontalières de l'Ukraine, ont par ailleurs annoncé les autorités régionales alors que le territoire russe fait face à une série inédite d'attaques.

En parallèle, l’Ukraine a adressé au gouvernement allemand une demande officielle de livraisons de missiles de croisière air-sol de type Taurus, selon le ministère de la défense allemand. Du fait de sa portée, il serait en mesure de frapper des cibles situées très loin derrière l’actuelle ligne de front dans l’est de l’Ukraine.

Avec AFP

