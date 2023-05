🔴 En direct : Kiev de nouveau frappée par des drones explosifs et des missiles

HEURE PAR HEURE

🔮 En direct : Kiev de nouveau frappĂ©e par des drones explosifs et des missiles

Plus de 40 cibles aĂ©riennes ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©es et dĂ©truites par la dĂ©fense aĂ©rienne ukrainienne, dans la nuit de dimanche Ă lundi, a annoncĂ© l'administration civile et militaire de Kiev sur sa chaĂźne Telegram. Suivez les derniers dĂ©veloppements de la guerre en Ukraine.Â

Une usine de tabac endommagée par les attaques de drones, à Kiev, dimanche 28 mai 2023. © Valentyn Ogirenko, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre