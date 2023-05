Espagne : après la débâcle aux élections locales, les socialistes "doivent se remettre en question"

Le pari de Pedro Sanchez

L’Espagne élira son prochain Premier ministre en juillet, à l’occasion de législatives anticipées. L'actuel chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, l’a annoncé lundi, au lendemain d’une très lourde défaite de son parti lors des élections municipales et régionales. L'analyse des résultats avec la politologue Maria Elisa Alonso, enseignante-chercheuse à l’Université de Lorraine, spécialiste de l’Espagne et de l’Amérique latine.

Personne ne s'y attendait. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé, lundi 29 mai, des législatives anticipées pour juillet, après un revers des socialistes au pouvoir face aux conservateurs lors des élections municipales et régionales.

"J'ai pris cette décision à la vue des résultats des élections d'hier", a-t-il déclaré lors d’une allocution télévisée, alors que les législatives devaient se tenir à la fin de l'année. Ces élections auront lieu "le dimanche 23 juillet", soit durant le semestre de présidence espagnole du Conseil européen qui commence le 1er juillet.

Lors du scrutin de dimanche, le Parti populaire (PP, droite) a arraché aux socialistes d’importantes mairies, comme celles de Valence et de Séville, troisième et quatrième villes du pays. Il s’est par ailleurs renforcé dans ses deux bastions régionaux de Madrid et de Murcie. Au total, le PP a obtenu plus de 7 millions de voix (31,5 %), contre 6,3 millions (28,1 %) pour le Parti socialiste (PSOE) de Pedro Sanchez.

Analyse des résultats avec Maria Elisa Alonso, politologue et enseignante-chercheuse à l’Université de Lorraine, spécialiste de l’Espagne et de l’Amérique latine.

France 24 : Comment faut-il interpréter la débâcle socialiste de dimanche ?

Maria Elisa Alonso : C’est vraiment un changement de cycle politique en Espagne. Tout le monde s’attendait à une défaite du Parti socialiste, mais pas aussi importante. On peut se demander sur quels critères se sont basés les électeurs pour infliger une telle défaite au PSOE. Malgré l’augmentation des prix des aliments due au contexte international, l’économie espagnole se porte bien par rapport à d’autres périodes.

Le gouvernement a donc été puni par les électeurs pour autre chose. Soit pour sa coalition avec le parti de la gauche radicale Podemos, qui est à l’origine de lois assez controversées, comme la loi dite "Sólo sí es sí" [sur l'obligation d'un consentement sexuel explicite, NDLR] et celle sur les droits des transgenres, qui a notamment été très mal perçue au sein de certains mouvements féministes. Soit pour ses accords avec le parti basque Bildu [héritier politique du parti Batasuna, interdit en 2003 car considéré comme la branche politique de l'organisation séparatiste basque ETA, NDLR], qui ont déplu aux électeurs socialistes.

Même s’il s’agissait d’un scrutin régional et municipal, c’est la politique nationale qui a primé aux yeux des électeurs pour faire leur choix. C’est une grosse défaite pour les socialistes, qui doivent se remettre en question.

Quelle a été la stratégie des conservateurs pour mobiliser leurs électeurs ?

Pendant la campagne, les conservateurs du Parti populaire ont tenu un discours national non seulement contre Pedro Sanchez, mais aussi contre sa coalition avec Bildu. Une polémique a éclaté sur la présence d’anciens membres de l’ETA sur des listes municipales – des personnes ayant purgé des peines de prison, parfois pour assassinat – et le PP s’en est emparé.

Le PP a aussi réussi à se démarquer en prenant en compte les phénomènes de sécheresse et les problèmes que cela engendrait pour les agriculteurs. Enfin, il a réussi à mobiliser ses anciens électeurs qui s’étaient tournés depuis 2015 vers le parti libéral Ciudadanos, qui a complétement disparu aujourd’hui.

La stratégie a fonctionné, puisque le PP remporte au moins six des dix régions jusqu’alors dirigées par les socialistes, comme l’Andalousie, berceau du PSOE. C’est assez symptomatique du changement de période. Mais s’il veut réussir à gouverner dans certaines régions, le PP n’aura pas d’autre choix que de faire une coalition avec l’extrême droite de Vox.

Comment expliquer la convocation surprise d'élections législatives anticipées ?

Avec cette annonce, Pedro Sanchez a pris au dépourvu tout le monde, y compris son propre parti et la presse. Mais les Espagnols sont assez habitués, c’est un nouveau coup de poker de sa part. Et c’est finalement assez logique. Lors des élections de dimanche, le PSOE a perdu presque toutes les régions autonomes et mairies qu’il pensait gagner, y compris les plus importantes. S'il avait fallu attendre les élections législatives jusqu’en décembre, Pedro Sanchez aurait vu son leadership se dégrader pendant six mois.

Avec des élections anticipées, Pedro Sanchez doit se dire qu’il va récupérer les voix d’une partie des électeurs. D’un côté, les électeurs du PP mécontents des futures alliances avec Vox. De l’autre, les électeurs de Podemos qui ont complètement disparu, étant donné que la nouvelle formation politique Sumar, qui vient remplacer Podemos, n’a pas eu le temps de se structurer. Pedro Sanchez espère profiter de cet affaiblissement de la gauche pour récupérer des électeurs.

