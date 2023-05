🔴 En direct : une nouvelle attaque massive de missiles frappe Kiev, faisant un blessé

HEURE PAR HEURE

Au moins une personne a été blessée, dans la nuit, lors d'une nouvelle "attaque massive" de drones russes contre la capitale ukrainienne, a annoncé le maire. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

2 h 55 : un blessé lors d'une nouvelle "attaque massive" sur Kiev

Au moins une personne a été blessée dans la nuit de lundi à mardi lors d'une nouvelle "attaque massive" de drones russes contre Kiev, a annoncé le maire de la ville, Vitali Klitschko sur Telegram. La victime, une femme de 27 ans, a été hospitalisée, a-t-il précisé. Selon l'administration civile et militaire de Kiev, ses blessures sont "modérées" et sont dues à la chute de débris sur le quartier de Holosiivsky, dans le sud de la capitale.

Toujours selon l'administration civile et militaire, l'attaque nocturne a été menée à l'aide de drones, et d'autres chutes de débris ont provoqué l'incendie d'une maison dans le quartier de Darnytskyi, également dans le sud de la ville, et de trois voitures dans le quartier central de Pechersky.

Selon M. Klitschko, un immeuble de plusieurs étages a également été endommagé dans le quartier de Holosiivskyi. "Attaque massive! Restez aux abris!" a imploré le maire.

Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans la nuit à Kiev, mais aussi dans les régions de Cherkasy (centre), Kirovohrad, Mykolayiv et Kherson (sud).

L'essentiel du 29Â mai

La Russie a procédé, lundi, à des tirs nourris de missiles sur Kiev, provoquant la panique chez des habitants qui tentaient de se mettre à l'abri face à cette rare attaque lancée en pleine journée.

Sur le front diplomatique, l'Ukraine a adopté une série de sanctions contre l'Iran, s'alignant sur les Occidentaux, et actant ainsi la rupture avec Téhéran, accusé de fournir des armes à Moscou, notamment des drones Shahed.

Avec AFP et Reuters

