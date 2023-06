🔴 En direct : deux civils tués dans un bombardement sur la région russe de Belgorod

HEURE PAR HEURE

Deux civils ont été tués et deux blessés dans un bombardement ukrainien sur la région russe de Belgorod frontalière de l'Ukraine, a indiqué vendredi le gouverneur de ce territoire soumis à des frappes répétées ces derniers jours. Suivez heure par heure les derniers développements du conflit.

11 h 48 : Antony Blinken défend la poursuite du soutien à l'Ukraine pour une "vraie paix" et pointe "l'échec stratégique" de Vladimir Poutine

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a justifié la poursuite du soutien massif des Occidentaux à l'Ukraine, estimant que renforcer le pays envahi par la Russie est un "prérequis" pour une "vraie paix" plutôt qu'un cessez-le-feu défavorable.

Au moment où émergent des appels à la négociation, le secrétaire d'État américain a retoqué l'idée d'un cessez-le-feu sur les positions actuelles du front, qui ne ferait que "consolider" le contrôle du président russe Vladimir Poutine et lui permettre de "réattaquer".

"La guerre d'agression (de Vladimir Poutine) a été un échec stratégique, diminuant considérablement la puissance militaire, économique et diplomatique de la Russie ainsi que son influence pour les années à venir", a aussi déclaré Antony Blinken.

11 h 07 : deux civils tués dans un bombardement sur la région russe de Belgorod, selon le gouverneur de ce territoire

Deux civils ont été tués et deux blessés dans un bombardement ukrainien sur la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur de ce territoire soumis à des frappes répétées ces derniers jours.

"Des éclats d'obus ont touché des automobiles qui passaient. Dans l'une d'elles, deux femmes […] sont décédées sur place de leurs blessures", a déclaré sur Telegram Viatcheslav Gladkov, le gouverneur de la région. Il a affirmé que ces tirs avaient touché une route dans le village de Maslova Pristan, situé à quelques kilomètres de la ville de Chebekino, frontalière de l'Ukraine et touchée par des tirs nourris cette semaine.

"Dans une deuxième voiture, il y a eu deux blessés. Un homme blessé par des éclats à la poitrine et un deuxième blessé par des éclats aux membres inférieurs", a précisé Viatcheslav Gladkov, ajoutant qu'ils étaient hospitalisés dans un état grave.

Selon le gouverneur, d'autres localités dans la région ont été touchées par des tirs ukrainiens qui ont fait des dégâts matériels mais pas de victimes.

Jeudi, l'armée russe avait affirmé avoir repoussé à l'aide de l'artillerie et de l'aviation une nouvelle attaque terrestre ukrainienne contre cette région. Face à l'intensification des tirs, les habitants des zones bombardées fuient et sont accueillis dans des centres d'accueil provisoires.

10 h 01 : l'Ukraine dit avoir intercepté "l'ensemble" des missiles et drones russes ayant visé Kiev dans la nuit

L'Ukraine a affirmé avoir intercepté "l'ensemble" des missiles et des drones russes qui ont visé dans la nuit Kiev, faisant au moins deux blessés, la sixième attaque en autant de jours sur la capitale.

"L'ensemble des quinze missiles de croisière et les vingt et un drones d'attaque a été détruit par la défense aérienne", a salué sur le réseau social Telegram l'armée de l'Air ukrainienne.

Selon le chef de l'administration militaire locale, Serguïi Popko, la Russie a utilisé des missiles de type X-101/555 et des drones explosifs Shahed.

"La terreur sur Kiev avec des attaques aériennes continue", a-t-il déploré sur Telegram. "Au cours des six derniers jours, les [Russes] ont déjà effectué leur sixième frappe aérienne sur la ville", a-t-il fustigé alors que la capitale ukrainienne est de nouveau visée par l'armée russe après une accalmie ces derniers mois.

7 h 50 : en Finlande, un sentiment anti-russe exacerbé par la guerre en Ukraine

En Finlande, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, entame une visite de deux jours après avoir participé à Oslo à une réunion de l'Otan. La Finlande partage 1 300 kilomètres de frontière avec la Russie et est depuis le 4 avril le 31e membre de l'Alliance Atlantique. Avec la guerre en Ukraine, le sentiment anti-russe est très fort au sein de la population finlandaise. Un reportage de nos envoyés spéciaux Julien Sauvaget et Clovis Casali.

4 h 21 : l'Ukraine dit avoir abattu une trentaine de projectiles au-dessus de Kiev

Les systèmes de défense antiaérienne ont abattu dans la nuit de jeudi à vendredi plus de 30 missiles et drones tirés par la Russie contre Kiev, ont déclaré les autorités de la capitale ukrainienne. Les sirènes d'alerte ont été déclenchées à Kiev, ainsi que dans une grande partie du pays, alors que Moscou multiplie les attaques aériennes nocturnes.

Dans un communiqué, l'administration militaire de la capitale ukrainienne a indiqué que la Russie avait lancé à la fois des missiles et des drones. "Selon les informations préliminaires, plus de 30 cibles aériennes de différents types ont été détectées et détruites dans l'espace aérien au-dessus et aux alentours de Kiev".

Via la messagerie Telegram, le maire de la ville, Vitali Klitschko, qui avait fait part plus tôt de deux salves d'attaques distinctes, a déclaré que les services de secours n'ont pas été sollicités pour l'heure.

2 h 30 : les systèmes de défense antiaérienne en action à Kiev

Les systèmes de défense antiaérienne étaient en action dans la nuit de jeudi à vendredi à Kiev pour repousser des attaques russes, ont déclaré les autorités de la capitale ukrainienne, contre laquelle Moscou multiplie les offensives aériennes nocturnes.

Via la messagerie Telegram, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a indiqué que des explosions s'étaient produites dans la ville et qu'une nouvelle salve de drones russes approchait.

1 h 56 : d es drones ukrainiens abattus près de Koursk, selon le gouverneur de la région russe

Plusieurs drones ukrainiens ont été abattus par la défense aérienne russe près de Koursk, ville située à proximité de la frontière avec l'Ukraine, a annoncé tôt vendredi matin le gouverneur de la région.

"Cette nuit, plusieurs drones ukrainiens ont été abattus par un système de défense aérienne près de Koursk", a déclaré Roman Starovoyt sur Telegram. "Nous demandons aux habitants de Koursk de rester calmes, la ville est sous la protection fiable de notre armée", a ajouté le gouverneur.

1 h 28 : la chambre basse suisse contre le transfert à l'Ukraine d'armes fabriquées dans le pays

La chambre basse du Parlement suisse a rejeté jeudi une proposition qui visait à autoriser le transfert d'armements fabriqués en Suisse à l'Ukraine.

Ce vote s'est déroulé le jour où le président de la Confédération Alain Berset rencontrait le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le cadre du sommet de la Communauté politique européenne (CPE) en Moldavie. Les deux dirigeants ont notamment évoqué ce sujet.

Le Conseil national a voté contre cette proposition présentée par une commission parlementaire.

0 h 18 : les États-Unis ne donneront plus certaines données relatives aux armes nucléaires à la Russie

Les États-Unis ont indiqué jeudi qu'ils arrêtaient de fournir à la Russie certaines notifications requises dans le cadre du traité New Start, dont des données de localisation de leurs missiles et lanceurs, en représailles aux "violations" par Moscou de cet accord de contrôle des armes stratégiques.

Dans un document publié sur son site Internet, le département d'État américain a fait savoir aussi qu'il ne transmettrait plus à Moscou de données télémétriques sur les tirs américains de missiles intercontinentaux et de missiles balistiques lancés depuis des sous-marins.

L'essentiel du 1er juin

La Russie a lancé une attaque aérienne sur Kiev tôt jeudi, tuant au moins trois personnes, dont un enfant, et semant la terreur dans la capitale ukrainienne après une semaine de frappes.

En Moldavie, lors du sommet de la CPE, Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine était prête à rejoindre l'Otan.

Avec AFP et Reuters

