Devoir de vigilance : première "victoire" des eurodéputés face aux multinationales

Droits humains et de l'environnement

Le Parlement européen a approuvé jeudi une proposition de directive pour contraindre les multinationales à respecter les droits humains et environnementaux sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement mondiale. Plusieurs ONG saluent une avancée mais dénoncent "des lacunes inacceptables" à cause des pressions des lobbies de l’industrie.

Publicité Lire la suite

Dix ans après l'effondrement de l'usine textile Rana Plaza au Bangladesh ayant coûté la vie à plus 1 130 travailleurs, morts en fabriquant les vêtements de marques de mode internationales, le Parlement européen a approuvé, jeudi 1er juin, une proposition de directive visant à durcir le "devoir de vigilance" et contraindre les multinationales à corriger les atteintes à l'environnement et les violations des droits humains dont elles sont responsables à l’étranger.

"Dix ans après le drame du Rana Plaza, le Parlement européen prend enfin ses responsabilités face à l’impunité des multinationales", a réagi Manon Aubry, députée européenne et rapporteuse de ce texte pour le Groupe de la Gauche depuis 2019, qualifiant le vote de "victoire historique".

"C’est une révolution juridique qui s'attaque à une faille béante dans la législation 🇪🇺. Je n’ai d'ailleurs jamais vu un lobbying aussi important contre une directive ! "



Ma réaction dans @Novethic sur le vote du devoir de vigilance des multinationales⬇️ https://t.co/6NktBbVyve — Manon Aubry (@ManonAubryFr) June 1, 2023

Avec ce texte, voté à une large majorité, les entreprises de l'Union européenne seraient juridiquement responsables, sur toute leur chaîne de production mondiale, des violations des droits humains et sociaux, comme le travail forcé, le travail des enfants, les expropriations abusives ou encore la non-sécurité des bâtiments, ainsi que des dommages environnementaux : déforestation, pollution, contamination d'eau potable...

À lire aussi Dix ans après le drame du Rana Plaza, la fast-fashion toujours coupable

Les entreprises qui ne respecteront pas leurs obligations seront sujettes à de lourdes amendes pouvant aller jusqu’à 5 % de leur chiffre d'affaires net mondial et les entreprises de pays hors Union pourraient se voir exclues des marchés publics européens.

Un champ élargi

Le texte adopté par les eurodéputés élargit considérablement le champ des entreprises concernées par rapport à un premier texte de la Commission européenne présenté en février 2022. Bruxelles proposait initialement d'appliquer le "devoir de vigilance" seulement aux groupes européens d'au moins 500 employés.

Ce nouveau texte prévoit de l’imposer aux entreprises de plus de 250 employés, avec un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros en Europe et 150 millions au niveau mondial. Il est aussi étendu aux sociétés mères de plus de 500 salariés, ainsi qu'aux entreprises non européennes, si leurs revenus dépassent 150 millions d'euros, dont au moins 40 millions dans l'UE.

Autre avancée majeure, le "devoir de vigilance" est étendu au secteur financier (firmes d'investissement, gestionnaires d'actifs...), les députés ayant rejeté des amendements qui visaient à l'épargner.

Enfin, le texte prévoit un mécanisme de responsabilité civile lié au "devoir de vigilance" et un accès renforcé des victimes à la justice européenne.

Une fois validé, le texte devrait donc s’appliquer à "l’ensemble des grandes entreprises qui opèrent dans l’Union européenne", explique Manon Aubry. Celles-ci "seraient tenues de prendre toutes les mesures appropriées nécessaires afin d’identifier, prévenir, faire cesser et réparer les atteintes aux droits humains et à l’environnement dans l’entièreté de leurs chaînes de valeur".

Pression intense des lobbies

Dans un communiqué, plusieurs ONG – dont notamment le Collectif Éthique sur l’étiquette, Sherpa, ActionAid France et Reclaim Finance – dénoncent pourtant "des lacunes inacceptables" dans le texte et "des failles persistantes", "alors que les violations des droits humains et les dommages environnementaux causés par les activités des multinationales ne cessent de se multiplier".

Les ONG dénoncent une pression considérable des lobbies sur la question : "Ces derniers mois ont été marqués par une pression croissante des lobbies, dénoncée y compris par des eurodéputés français", affirme le collectif.

"Les députés progressistes ont fait un gros travail pour repousser les assauts des lobbies et avoir une directive avec une vraie ambition de protection des droits humains et de l’environnement", explique Olivier Guérin, de Reclaim Finance.

Mais pour lui, la proposition de directive présentée jeudi au Parlement était déjà moins ambitieuse que le projet de départ : "Le texte de compromis voté au sein de la commission parlementaire Affaires juridiques était déjà bien affaibli par l’influence disproportionnée de grandes entreprises, à laquelle s’est ajoutée l’offensive des eurodéputés conservateurs soucieux de préserver les intérêts économiques privés. Il y a une grosse pression de la droite pour en faire une directive plus probusiness."

Un avis partagé par Maelys Orellana, chargée de campagne dignité au travail et régulation des multinationales à l’ONG ActionAid France : "Tout au long des discussions, on a vu le poids des lobbies. Certains eurodéputés ont pris une ligne très probusiness alors que ce texte, éminemment politique, est fondamentalement pro-droits humains."

Pas de renversement de la charge de la preuve

Le texte prévoit un mécanisme de responsabilité civile et une aide aux victimes pour l’accès à la justice devant les tribunaux européens avec des droits renforcés en matière d’accès aux preuves, de représentation et de délai de prescription.

"L’existence d’une responsabilité civile est cruciale", estime Maelys Orellana, d'ActionAid France. "Tout l’enjeu est là. Cela permet des condamnations et des réparations, mais le texte aurait pu aller beaucoup plus loin."

Pour elle, en ce qui concerne le devoir de vigilance, "il y a plusieurs points problématiques qui pourraient empêcher sa mise en œuvre effective et la garantie d'une réelle protection des droits humains et de l’environnement, qui sont le cœur de cette démarche".

C’est le cas de l'absence d'un "renversement de la charge de la preuve", une proposition clé qui aurait permis de faciliter un accès effectif à la justice pour les victimes. "C’est une revendication que l’on porte depuis des années et nous n’avons pas eu gain de cause. Cela veut dire que c’est aux victimes de prouver le manquement au devoir de vigilance des entreprises", explique Maelys Orellana.

"Cela pose des problèmes en ce qui concerne les informations sur la chaîne de valeur de l’entreprise, ainsi que celles sur l’identification des risques et sur les mesures prises à ce sujet. Car ce sont les entreprises qui possèdent ces informations. Les victimes présumées, elles, ne les ont pas", ajoute-t-elle. Difficile donc pour une victime de prouver qu’il y a eu manquement.

Cette mesure, l’ONG la juge pourtant "indispensable pour remédier à l’asymétrie de pouvoir en ce qui concerne l'accès juridique et au déséquilibre du rapport de forces entre multinationales et communautés ou travailleurs affectés. "Les victimes n’ont pas les mêmes moyens pour porter leur cas en justice qu’une multinationale", plaide la chargée de campagne d’ActionAid.

Des mécanismes au bénéfice des entreprises

Pour ActionAid, certains points du texte protègent par ailleurs les multinationales en cas de procès. "L’engagement de la responsabilité de l’entreprise n’est pas automatique, car le texte prévoit un mécanisme qui permet de la bloquer", détaille Maelys Orellana. "Si l’entreprise incriminée a eu recours à des audits formels par exemple, le lien entre le risque ou le dommage et la responsabilité de l’entreprise sera plus difficile à établir. C’est un peu une dynamique d’échappatoire. Ce sont des mécanismes qui protègent les entreprises."

ActionAid dénonce également une "priorisation des atteintes aux droits humains et à l’environnement" dans le texte.

En d’autres termes, les entreprises pourront décider de donner la priorité à un risque pour leurs employés plutôt qu’à une violation des droits humains par exemple ou à une atteinte à l’environnement, sans s’occuper d’autres manquements au sein de leur chaîne de valeur.

"Comment mettre en priorité une atteinte aux droits humains ou à l’environnement plutôt qu’une autre ?", s’indigne Maelys Orellana. "Une fois devant les tribunaux, les entreprises accusées pourront donc se dédouaner en disant qu’elles n’ont pas pu prendre en compte un risque car elles devaient s’occuper d’un autre en priorité."

"Mise en place" des plans de transition climatique

Selon le texte voté à Strasbourg, les entreprises devront mettre en place un plan de transition climatique. "Cette notion de 'mise en place' ('implement') est une avancée de ce texte sur le devoir de vigilance. Auparavant, les entreprises devaient uniquement adopter un 'plan de transition climatique', mais n’étaient pas contraintes de le mettre en place", détaille Olivier Guérin, le chargé de plaidoyer de Reclaim Finance.

Cette avancée sur le plan climatique n’est pourtant pas assez contraignante selon Reclaim Finance, car il n’y a pas de sanctions financières prévues si les entreprises ne respectent pas leur obligation. "Les législateurs n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur des sanctions financières en cas de non-respect", décrit Olivier Guérin.

Les groupes dépassant un millier de salariés ont simplement l’obligation de lier la rémunération variable des dirigeants au respect d'objectifs d'émissions de CO 2 en ligne avec l’accord de Paris.

Seule une incitation financière est prévue, comme l’explique Olivier Guérin : "Dans l’article 15, il est ajouté une régulation ou un bonus si le plan climat est respecté. Mais il manque une méthodologie pour toute l’Union européenne pour la surveillance de la mise en place de ces plans de transition climatique."

Une avancée timide sur le volet financier

Le texte s’attaque également au volet financier en stipulant que les acteurs du secteur respectent eux aussi un devoir de vigilance pour leurs liens financiers "directs".

"Le texte adopté présente une réelle avancée par rapport aux versions de la Commission européenne et du Conseil de l'UE, dont nous pouvons tout de même nous réjouir", juge Olivier Guérin, de Reclaim Finance, une ONG qui lutte pour mettre "la finance au service de la justice sociale et climatique".

"En 2022, la Commission européenne avait exclu le volet financier, qui a été rajouté au Parlement européen", explique le chargé de plaidoyer. "Il y a eu une grosse interrogation autour de la définition de la 'chaîne de valeur'. Les lobbies de droite voulaient remplacer cette notion par 'chaîne de production ou d’activité'. Mais les garanties financières ne rentrent pas en compte dans ces notions. La différence est donc fondamentale : une 'chaîne de valeur' implique tout le processus de production, même en amont, et inclut donc les systèmes financiers."

"L’intention de la Commission était que les entreprises soient responsables de leurs actions dans le monde, mais il n’y a pas de raisons qu’elles soient les seules responsables, sans les acteurs financiers. Le Parlement a donc bien fait son travail sur ce volet-là, notamment grâce aux députés Renew Europe (démocrates et libéraux, NDLR) et de gauche", estime Olivier Guérin.

Mais "la bataille n'est pas gagnée", poursuit Olivier Guérin. "L’inclusion de la finance est en demi-teinte" car, explique-t-il, "on parle de 'lien financier direct'. Si aujourd’hui un acteur financier investit directement dans une entreprise qui commet des infractions au sein de ses filiales à l’étranger, il pourra être jugé responsable, mais s’il y a un intermédiaire entre eux, alors sa responsabilité ne sera plus engagée. Cela limite très clairement le rôle du secteur financier dans le devoir de vigilance."

L’inclusion de l’aspect financier dans le texte risque d’ailleurs d’être difficile à maintenir, nuance encore le chargé de plaidoyer de Reclaim Finance, qui redoute que ce volet ne disparaisse purement et simplement pendant les pourparlers à venir. "Les députés vont avoir beaucoup de travail pour le maintenir car le Conseil de l’UE est contre, notamment à cause d’une poussée de la France", ajoute-t-il.

Le texte doit encore être négocié en "trilogue", c’est-à-dire entre les représentants de la Commission, les eurodéputés et les États membres. Et les discussions s'annoncent difficiles.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne