🔴 En direct : Kiev accuse l'armée russe d'avoir détruit un important barrage sur le fleuve Dniepr

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va convoquer mardi son Conseil de sécurité après une explosion sur le barrage hydroélectrique de Kakhovka, qu'il impute à l'armée russe. Le chef du groupe paramilitaire Wagner a qualifié "d'élucubrations" les bilans des pertes ukrainiennes revendiqués par Moscou, qui affirme avoir repoussé deux offensives majeures en deux jours. Suivez heure par heure les derniers développements du conflit.

6 h 52 : le président Zelensky convoque son Conseil de sécurité à la suite de la destruction du barrage de Nova Kakhovka

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va convoquer d'urgence son Conseil de sécurité après une explosion sur le barrage hydroélectrique de Kakhovka dans le sud du pays, a annoncé le chef de l'administration présidentielle.

"Centrale hydroélectrique de Kakhovka. Encore un crime de guerre commis par les terroristes russes. Le président a convoqué le Conseil de sécurité national", a écrit Andriï Iermak sur Telegram.

6 h 32 : Kiev accuse l'armée russe d'avoir détruit un important barrage sur le fleuve Dniepr

L'Ukraine a accusé mardi les forces russes d'avoir fait sauter le barrage de Nova Kakhovka sur le fleuve Dniepr, dans le sud de l'Ukraine, dans une zone contrôlée par Moscou.

Le ministère ukrainien de l'Intérieur a appelé les habitants de dix villages situés sur la rive droite du fleuve et de certains quartiers de la ville de Kherson à évacuer.

5 h : le chef de Wagner qualifie d'"Ă©lucubrations" les bilans russes

Le chef du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine a qualifié mardi d'"élucubrations" les bilans des pertes ukrainiennes revendiqués par Moscou, qui affirme avoir repoussé deux offensives majeures en deux jours. "Il ne s'agit que d'élucubrations", a déclaré Evguéni Prigojine dans un message sur Telegram.

Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir repoussé deux offensives de grande envergure ukrainiennes dimanche et lundi dans le sud du Donbass, et avoir tué "plus de 1 500 militaires ukrainiens" et détruit "28 chars".

Le gouvernement ukrainien, tout en revendiquant des gains territoriaux près de la ville ravagée de Bakhmout, dans l'est du pays, a relativisé l'ampleur de ses "actions offensives" et n'a fourni aucun bilan.

Tuer 1 500 soldats en une journée est "un sacré massacre", a ironisé le patron de Wagner en se moquant du porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov. "En fait, pourquoi ne pas additionner tous les chiffres donnés par Konachenkov. Je pense que nous avons déjà détruit l'ensemble de la planète Terre à cinq reprises", a-t-il raillé.

3 h 50 : Kiev et Moscou se retrouvent devant la justice internationale

L'Ukraine et la Russie se retrouvent mardi devant la plus haute juridiction de l'ONU, Kiev accusant Moscou d'avoir soutenu pendant des années les rebelles séparatistes dans l'est ukrainien avant l'invasion russe à grande échelle débutée l'année dernière.

Kiev et Moscou présenteront ces prochains jours leurs arguments aux juges de la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye, dans une affaire introduite par l'Ukraine en 2017.

Depuis, Kiev a déposé une autre requête, à la suite de l'invasion russe de février 2022, accusant Moscou de planifier un génocide. La CIJ a dans cette affaire ordonné à la Russie de suspendre son invasion.

Les avocats de l'Ukraine s'exprimeront mardi, tandis que ceux de la Russie s'adresseront à la cour jeudi, a indiqué la CIJ dans un communiqué. L'Ukraine répondra ensuite le 12 juin et la Russie le 14 juin.

L'essentiel du 5 juin

L'Ukraine a confirmé lundi mener des "actions offensives" dans certains secteurs du front, revendiquant "des succès" près de la ville dévastée de Bakhmout, dans l'Est.

Plus tôt, le ministère russe de la Défense avait affirmé que son armée avait repoussé une "offensive de grande envergure" menée par l'Ukraine dans le Donbass.

