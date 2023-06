🔴 En direct : les évacuations continuent après la destruction partielle d'un barrage en Ukraine

HEURE PAR HEURE

Les évacuations massives continuent mercredi dans le sud de l'Ukraine après la destruction partielle du barrage de Kakhovka, qui a provoqué de graves inondations. Suivez heure par heure les derniers développements du conflit.

6 h 47 : des bombardements sur la région de Kherson

La rĂ©gion ukrainienne de Kherson a Ă©tĂ© bombardĂ©e par les forces russes Ă plusieurs reprises mardi, a dĂ©clarĂ© le gouverneur de la rĂ©gion, Oleksandr Prokudin, sur la messagerie Telegram.Â

5 h 36 : l es évacuations continuent après la destruction partielle d'un barrage

Les évacuations massives continuent mercredi dans le sud de l'Ukraine après la destruction partielle du barrage de Kakhovka, qui a provoqué des inondations dans de nombreuses localités le long du Dniepr et dont Moscou et Kiev s'accusent mutuellement.

"La situation la plus difficile a lieu dans le district de Korabelny de la ville de Kherson. Jusqu'à présent, le niveau de l'eau s'est élevé de 3,5 mètres, plus de 1 000 maisons sont inondées", dans cette cité reprise aux Russes par les Ukrainiens en novembre 2022, a déclaré dans un communiqué le chef de cabinet adjoint de la présidence ukrainienne, Oleksiï Kouléba. Les évacuations vont se poursuivre mercredi et dans les prochains jours par bus et par train, a-t-il dit.

1 h 35 : les forces russes bombardent un gazoduc dans la région de Kharkiv

Les forces russes ont bombardé à plusieurs reprises un gazoduc servant à acheminer de l'ammoniac, a annoncé mardi le gouverneur de la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Ce gazoduc est au cœur des négociations sur l'extension de l'accord sur les exportations de céréales depuis les ports de la mer Noire.

1 h14 : les civils fuient Kherson sous des tirs d'artillerie

Des tirs d'artillerie ont poussé les habitants de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, à évacuer leurs résidences, alors que la ville, reconquise par l'Ukraine l'an dernier, a été inondée après l'explosion du barrage de Nova Kakhovka.

Des journalistes de Reuters ont entendu mardi soir des explosions à proximité d'un quartier résidentiel du sud de Kherson ayant été inondé, alors que ses habitants étaient en train d'être évacués. Le ministre ukrainien de l'Intérieur a déclaré plus tôt que la Russie bombardait des zones desquelles des civils étaient en train d'être évacués.

L'essentiel du 6 juin

L'Ukraine a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONUaprès une explosion sur le barrage de Kakhovka, qui a entraîné la destruction complète de la centrale hydroélectrique.

Plusieurs villages ont été inondés et les autorités ukrainiennes affirment procéder à "plus de 17 000" évacuations de civils autour de la zone.

