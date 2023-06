🔴 En direct : Volodymyr Zelensky salue les "résultats" obtenus dans l'est de l'Ukraine

HEURE PAR HEURE

Après un déplacement à Kherson, touchée par les inondations liées à la destruction du barrage de Nova Kakhovka, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué jeudi 8 juin ce qu'il a décrit comme des "résultats" obtenus dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Suivez heure par heure les derniers développements du conflit.

7 h 16 : l'Ukraine affirme avoir abattu quatre missiles de croisière et dix drones lors d'une attaque aérienne russe

L'armée ukrainienne affirme avoir abattu quatre missiles de croisière et 10 drones lors d'une attaque aérienne russe, selon un communiqué publié vendredi. Selon le texte, les forces russes avaient lancé 16 drones et six missiles de croisière au cours de l'attaque.

06 h 32 : Zelensky salue les "résultats" obtenus dans l'est de l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué jeudi 8 juin ce qu'il a décrit comme des "résultats" obtenus dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.

"Les combats sont très rudes dans la région de Donetsk", a-t-il déclaré lors de son allocution quotidienne, prononcée après un déplacement dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, où il était venu discuter des conséquences de la destruction partielle du barrage de Nova Kakhovka.

"Nous obtenons toutefois des résultats et je suis reconnaissant envers ceux qui les accomplissent. Bien joué à Bakhmout. Étape par étape", a dit le président ukrainien.

L'essentiel du 8 juin

Une frappe russe sur le centre de Kherson, ville touchée par des inondations importantes après la destruction d'un barrage, a fait jeudi neuf blessés, selon le ministère de l'Intérieur, après que le parquet régional eut initialement fait état d'un mort.

