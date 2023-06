L'actu en dessin : à qui profite la destruction du barrage de Kakhovka, en Ukraine ?

CARTOONING FOR PEACE

Quatre jours après la destruction du barrage de Nova Kakhovka, en Ukraine, Kiev et Moscou continuent de se rejeter la responsabilité de l'attaque aux conséquences dévastatrices pour les zones alentours : de nombreux villages ont été inondés, des milliers de civils évacués à la hâte et les autorités craignent une catastrophe écologique.

La destruction du barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine mardi 6 juin a entraîné le déversement de torrents d'eau dans le fleuve Dniepr, poussant plusieurs milliers de civils à quitter les zones inondées tout en faisant craindre une catastrophe écologique.

Quatre jour plus tard, vendredi 9 juin, l'Ukraine et la Russie continuent de s'accuser mutuellement de l'attaque. Selon Volodymyr Zelensky, les forces russes ont volontairement fait "exploser" le barrage pour "freiner" ses troupes sur le terrain. À l'inverse, la Russie et ses autorités installées dans les territoires ukrainiens occupés ont accusé Kiev d'un "sabotage délibéré" avec de "multiples frappes" sur la zone.

Cette situation a inspiré le dessinateur algérien Ali Dilem. Lauréat d'une vingtaine de prix internationaux dont le prix international du dessin de presse en 2000, le caricaturiste a démarré sa carrière de dessinateur au quotidien Le Jeune Indépendant en 1990 puis a rejoint Le Matin en 1991 et La Liberté en 1996. Il travaille également pour l’émission française Kiosque sur TV5. Il est connu pour sa liberté de ton envers le régime de Bouteflika, des dessins qui lui ont valu pas moins d’une soixantaine de procès.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

