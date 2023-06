🔴 En direct : l'Otan entame le plus important exercice aérien de son histoire

HEURE PAR HEURE

L'Otan entame lundi son plus important exercice de manœuvres aériennes, coordonné par l'Allemagne et destiné à montrer l'unité de ses membres face aux menaces potentielles, de la Russie notamment. Suivez en direct les derniers développements.

6 h 50 : dîner de travail Macron, Duda et Scholz à l'Elysée sur l'Ukraine

Les présidents français Emmanuel Macron, polonais Andrzej Duda et le chancelier allemand Olaf Scholz vont se coordonner sur l'aide militaire et les garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine lors d'un dîner de travail à l'Elysée dans le cadre du Triangle de Weimar.

Ce dîner permettra de préparer le prochain sommet de l'Otan les 11 et 12 juillet à Vilnius, dont l'Ukraine sera au coeur, ainsi que le Conseil européen des 29 et 30 juin.

Emmanuel Macron s’entretiendra d’abord en bilatérale avec Andrzej Duda, dont le pays est l'un des plus fermes dans le soutien à l'Ukraine face à l'offensive russe et dans la dénonciation des menaces russes en Europe.

Les trois dirigeants Ă©voqueront ensuite ensemble, lors d'un dĂ®ner, "la nĂ©cessaire coordination europĂ©enne dans l’assistance militaire Ă apporter Ă l’Ukraine pour lui permettre de mener Ă bien sa contre-offensive ainsi que dans l’assistance humanitaire, notamment suite Ă l'attaque du barrage de Kakhovka", a indiquĂ© l'ElysĂ©e.Â

"Il sera également question des garanties de sécurité qui pourront être apportées à l’Ukraine, dans la durée, afin de garantir sa souveraineté et son intégrité territoriale", a ajouté la présidence française.

5 h 38 : Kim Jong-un offre son "soutien total" Ă Poutine

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a apporté "le soutien total" de Pyongyang à Moscou dans un message adressé lundi au président russe Vladimir Poutine. Kim Jong-un a adressé un message de félicitations à son homologue à l'occasion de la fête nationale de la Russie, un des rares pays alliés de Pyongyang.

Le communiqué publié par l'agence de presse nord-coréenne KCNA ne mentionne pas expressément l'invasion de l'Ukraine ou l'implication de Moscou dans un conflit armé, mais loue la "bonne décision et direction de M. Poutine (...) pour déjouer les menaces croissantes des forces hostiles".

Le peuple nord-coréen apporte "son soutien total et sa solidarité au peuple russe dans sa lutte acharnée pour défendre la cause sacrée de la préservation des droits souverains, du développement et des intérêts de son pays contre les pratiques arbitraires et autoritaires des impérialistes". La Corée du Nord a qualifié ce conflit de "guerre par procuration" des États-Unis visant à détruire la Russie, et a condamné l'aide militaire occidentale à Kiev.

3 h 50 : l 'Otan entame le plus important exercice aérien de son histoire

L'Otan entame lundi son plus important exercice de manœuvres aériennes, coordonné par l'Allemagne et destiné à montrer l'unité de ses membres face aux menaces potentielles, de la Russie notamment.

L'exercice "Air Defender 23" va se dérouler jusqu'au 23 juin et réunira quelque 250 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l'Otan, dont le Japon et la Suède, pays candidat à l'adhésion à l'Alliance.

Jusqu'à 10 000 personnes participeront à ces exercices destinés à renforcer l'interopérabilité et la protection contre les drones et missiles de croisière en cas d'attaque contre des villes, aéroports ou ports situés sur le territoire de l'Otan.

L'essentiel du 11 juin

L'armée ukrainienne a annoncé contrôler trois villages dans le sud-est du pays, premiers gains revendiqués de son offensive face aux troupes russes dans cette partie du front. Les forces armées russes ont, quant à elles, annoncé avoir repoussé une attaque ukrainienne en mer Noire.

Un peu plus tôt, Kiev a accusé Moscou d'avoir détruit le barrage de Kakhovka pour bloquer une offensive dans le sud.

Avec AFP et Reuters

