L'Italie salue Silvio Berlusconi, un "battant" qui a marqué l'histoire du pays

De l'actuelle cheffe du Conseil Georgia Meloni au président russe Vladimir Poutine, les réactions n'ont pas tardé à pleuvoir, lundi matin, après l'annonce de la mort de Silvio Berlusconi. Les funérailles de l'ancien Premier ministre italien auront lieu mercredi à Milan.

Les hommages affluaient, lundi 12 juin, de toute l’Italie pour saluer la mémoire de Silvio Berlusconi, décédé dans la matinée à 86 ans. À commencer par la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni qui, à l'instar d'autres personnalités de la péninsule, a salué "l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie".

"Silvio Berlusconi était avant tout un battant. C'était un homme qui n'avait pas peur de défendre ses convictions et c'est précisément son courage et sa détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie", a-t-elle déclaré dans une vidéo envoyée par son cabinet.

Soigné à l'hôpital San Raffaele de Milan pour une leucémie, le sénateur y était entré le 9 juin. Des funérailles d'État auront lieu mercredi en la majestueuse cathédrale de Milan.

"Berlusconi a été un grand leader politique qui a marqué l'histoire de notre République", a réagi pour sa part le chef d'État Sergio Mattarella dans un communiqué, louant "une personne d'une grande humanité et un entrepreneur de succès".

"Aujourd'hui, un grand Italien nous quitte"

"Aujourd'hui, un grand Italien nous quitte. Un des plus grands depuis toujours, dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, je perds surtout un grand ami. Je suis ravagé et je pleure rarement mais aujourd'hui, c'est le cas", a réagi son allié Matteo Salvini, chef de la Ligue anti-migrants.

"Douleur immense. Simplement merci Président, merci Silvio", a tweeté son bras droit Antonio Tajani, ministre des Affaires étrangères.

Sur Canale 5, principale chaîne privée généraliste du groupe Mediaset détenu par Silvio Berlusconi, les présentateurs ont annoncé en larmes la mort du magnat des médias. "C'est la pire des choses que nous pouvions (avoir à) faire aujourd'hui", a déclaré, la voix sanglotante, la présentatrice Federica Panicucci.

"Merci Président, pour toujours avec nous", a réagi son ancien club de football, l'AC Milan, qu'il a détenu pendant plus de 30 ans (1986-2017), se disant "profondément attristé".

L'AC Monza, autre club de football détenu depuis 2018 par Silvio Berlusconi, et Adriano Galiani, bras droit de longue date de l'homme d'affaires et ex-chef du gouvernement, ont dit "pleurer la disparition" du "Cavaliere".

Une "personne chère" et un "vrai ami", salue Vladimir Poutine

Ses adversaires politiques lui ont eux aussi rendu hommage. Les anciens présidents du Conseil Matteo Renzi et Mario Draghi ont tous deux mis en avant le rôle crucial joué par Silvio Berlusconi dans la vie publique italienne.

"Silvio Berlusconi est entré dans l'histoire de ce pays. Beaucoup l'ont aimé, beaucoup l'ont détesté : tous doivent maintenant reconnaître que son impact sur la vie politique, mais aussi sur l'économie, le sport et la télévision, a été sans précédent", a dit Matteo Renzi sur Twitter.

À l’étranger, Vladimir Poutine a été parmi les premiers à réagir. Le président russe a salué une "personne chère" et un "vrai ami" doté d'une "énergie vitale incroyable", louant son "optimisme" et son "sens de l'humour". Ami personnel de Vladimir Poutine, reçu dans sa méga-villa en Sardaigne, Silvio Berlusconi a rejeté plusieurs fois sur Kiev la responsabilité de la guerre avec Moscou.

Le pape François, lui-même hospitalisé, a salué le "tempérament énergique" de l'ancien Premier ministre italien. Le pape argentin a fait part de son "soutien" à la famille du Cavaliere, un "protagoniste de la vie politique italienne qui a assumé des responsabilités publiques avec un tempérament énergique", selon un télégramme publié dans un communiqué du Vatican, et adressé à sa fille aînée Marina.

"Sa Sainteté invoque la paix éternelle du Seigneur pour lui et la consolation du cœur pour ceux qui pleurent son départ", ajoute ce télégramme signé au nom du pape par le secrétaire d'État et N.2 du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin.

Avec AFP et Reuters

