"Une grosse part du nouveau fer de lance offensif ukrainien n’est pas encore engagée" sur le front

Contre-offensive

En Ukraine, la contre-offensive destinée à reconquérir les territoires occupés par la Russie est en marche. Chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), Philippe Gros décrit pour France 24 les premières tentatives de progression, la stratégie et les moyens employés par les forces armées ukrainiennes. Entretien.

Publicité Lire la suite

Des militaires accrochent un drapeau ukrainien à la fenêtre d’un bâtiment détruit dans le village de Blahodatné. Cette vidéo publiée par les forces terrestres ukrainiennes, dimanche 11 juin, est une illustration de la contre-offensive de Kiev en cours depuis plusieurs jours sur le front, au sud-est du pays.

Entre dimanche et lundi, l’Ukraine a affirmé avoir repris quatre villages jusqu'alors sous contrôle russe – Blahodatné, Neskoutchné, Makarivka et Storojeve. "Des actions de contre-offensive et défensives ont lieu" avait affirmé samedi Volodymyr Zelensky. "Je n'en parlerai pas en détail", a aussi prévenu le président ukrainien.

En face, l’armée russe assure repousser des offensives ukrainiennes. Vladimir Poutine a soutenu vendredi que les forces de Kiev n'étaient "pas parvenues à atteindre leurs objectifs" après plusieurs jours de combats. Des médias pro-russes font état de pertes importantes en hommes et en matériel – dont des blindés fournis par les Occidentaux – du côté ukrainien.

Une carte publiée sur Twitter par le centre d'analyse américain Institute for the Study of War (ISW) montre que "les forces ukrainiennes ont mené des opérations contre-offensives dans au moins quatre zones du front" samedi. "Des tentatives de progression se dessinent sur la carte", confirme à France 24 Philippe Gros, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), qui revient sur les moyens et la stratégie employés par les forces ukrainiennes.

France 24 : en quoi consiste la contre-offensive ukrainienne engagée depuis plusieurs jours ?

Philippe Gros : Il faut rester extrêmement prudent parce qu’on ne dispose que d'informations lacunaires. On ne peut pas avoir de réponse définitive à cette question pour le moment. Cela dit, l’Ukraine semble tester la ligne de défense russe dans les zones sur lesquelles se trouvent probablement le ou les axes de pénétration principaux pour la contre-offensive.

On constate trois axes majeurs actuellement : celui proche du Dniepr au sud de Zaporijjia, le secteur au sud de Mala Tokmatchka – sans doute pour progresser vers Melitopol – et l’axe Velyka Novossilka – là où il y a peut-être le plus d’unités ukrainiennes engagées et où il y a les gains les plus importants. Ici, ce serait l’axe privilégié pour une progression vers Marioupol.

NEW: Ukrainian forces conducted #counteroffensive operations in at least four areas of the front on June 10.



Latest campaign assessment of #Russia's invasion of #Ukraine w/ @criticalthreats: https://t.co/mZr7Go9rqf pic.twitter.com/yVxgd9cQHz — ISW (@TheStudyofWar) June 11, 2023

C’est le tout début de la contre-offensive, ce n’est que la première phase de la manœuvre aéroterrestre (la première phase de la campagne, de "façonnage" du théâtre étant entamée depuis des semaines). On n’a encore pas vu à l’œuvre la majeure partie des nouvelles unités ukrainiennes. Dans la région de Velyka Novossilka, ce sont des unités rééquipées et renforcées qui sont engagées, mais ce ne sont pas les nouvelles brigades. Une grosse part du nouveau fer de lance offensif ukrainien n’est pas encore engagée.

Par ailleurs, les Ukrainiens n’ont peut-être pas encore atteint la ligne de résistance principale des Russes. La logique, c’est qu’ils parviennent avec ces unités de premier échelon à se frayer un chemin dans les lignes de défense russes successives, et qu’ensuite ils puissent exploiter la ou les brèches avec des forces mécanisées tenues en réserve.

Du côté russe, l’objectif est de pouvoir stopper les pénétrations ukrainiennes en déplaçant leurs réserves (humaines et matérielles, NDLR) au bon endroit.

Quel est le rapport de force actuellement sur le terrain entre Russes et Ukrainiens ?

Sur l’ensemble du théâtre, il y a à peu près parité : les Russes auraient entre 350 000 et 400 000 hommes, les Ukrainiens probablement un peu plus.

Sur le plan des matériels, les Ukrainiens lancent leur contre-offensive avec une supériorité numérique et qualitative en équipements : ils ont plus de chars, plus de blindés que les Russes, mais sans doute moins d’artillerie car leurs pièces d'origine soviétique n'ont que très peu de munitions. Cependant, l'artillerie d'origine occidentale est qualitativement très supérieure à celle des Russes.

Une grande partie de l’ordre de bataille des forces ukrainiennes créée pour cette contre-offensive n’est pas engagée comme déjà évoqué. Au mieux, trois nouvelles brigades sur les douze créées seraient actuellement sur le front.

Une autre question est importante : parmi les unités russes, lesquelles sont encore suffisamment opérationnelles pour repousser la contre-offensive ? Beaucoup, voire une majorité d'unités de l'armée régulière russe ont été durement éprouvées par l'offensive d'hiver. Cela dit, à Mala Tokmatchka, les Ukrainiens se heurtent à la 58e armée, qui tient le flanc gauche du front. Elle est réputée comme l’une des meilleures des forces russes et probablement l'une des plus préservées.

En cas de division en deux de la zone sud-est sous contrôle russe, les forces ukrainiennes ne risquent-elles pas de se retrouver prises en tenaille au Nord et au Sud ?

C’est potentiellement un danger qui plane sur toute manœuvre militaire dans la profondeur. Basiquement, pour s'en prémunir, le principe est de créer un dilemme insurmontable chez l'adversaire. Il faut pour cela, d'une part, fixer ses forces ailleurs ; d'autre part, avoir suffisamment d’élan pour déséquilibrer son dispositif, désorienter son commandement voire le paniquer pour qu'il soit incapable de contre-attaquer de façon cohérente sur les flancs de l’axe d’offensive.

L'idée est in fine de disloquer physiquement le dispositif ennemi, de désintégrer le "système de force" qu'il représente pour qu'il ne puisse plus réagir de façon cohérente et soit vaincu. Les Ukrainiens ont sans doute bien prévu ce scénario : certains de leurs axes d'attaques actuels – incluant la progression sur les flancs de Bakhmout – visent sans doute à créer ces diversions et ces fixations. Plusieurs des unités de second échelon de Kiev seront aussi sans doute destinées à étayer les flancs de l'axe de progression principale qui se dessinera.

Comment expliquer les zones d’ombre qui persistent encore sur cette contre-offensive ?

C’est normal. Les Ukrainiens pratiquent une excellente sécurité des opérations – depuis le début du conflit, d'ailleurs –, ils distillent des informations au compte-gouttes. Le grand public sera informé en temps voulu des résultats militaires. On a toujours plus d'incertitude concernant les Ukrainiens que les Russes au demeurant.

Il subsiste toutefois une question importante : les Ukrainiens vont-ils réussir à rompre la ligne de résistance russe ? Dans l’hypothèse où Marioupol serait une cible, l’objectif opérationnel est de pouvoir atteindre le corridor terrestre reliant la Crimée au reste de la Russie et ainsi de briser en deux l’épine dorsale du dispositif russe en Ukraine.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne