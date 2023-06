L’enquête sur la gestion de la pandémie de Covid-19 démarre au Royaume-Uni

L'enquête parlementaire sur la gestion de la pandémie de coronavirus par le gouvernement britannique démarre mardi, plus de trois ans après l'apparition du Covid-19. Des dizaines de personnalités politiques et experts doivent être entendus pendant six semaines.

Des femmes masquées passent devant le Mémorial du Covid à Londres, en octobre 2022 © Alberto Pezzali, AP

