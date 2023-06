🔴 En direct : l'Ukraine dit avoir abattu un missile et 20 drones explosifs russes

HEURE PAR HEURE

L'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir abattu un missile de croisière et 20 drones explosifs de fabrication iranienne lancés par la Russie pendant une nouvelle attaque nocturne contre son voisin. Par ailleurs, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, est attendu à la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par la Russie, pour voir notamment si celle-ci a été mise en danger par la destruction du barrage de Kakhovka sur le fleuve Dniepr. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

08 h 55 : la BiĂ©lorussie dit avoir abattu un drone ukrainien sur son territoireÂ

Des garde-frontières biélorusses ont abattu un drone ukrainien dans la région de Gomel, frontalière de l'Ukraine dans le sud-est de la Biélorussie, ont déclaré jeudi les autorités frontalières biélorusses citées par l'agence russe TASS.

08 h 42 : l'armĂ©e ukrainienne dit avoir abattu un missile et 20 drones explosifs russes pendant la nuitÂ

L'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir abattu un missile de croisière et 20 drones explosifs de fabrication iranienne lancés par la Russie pendant une nouvelle attaque nocturne contre son voisin.

Les forces ukrainiennes ont rĂ©ussi Ă intercepter un des quatre missiles de croisière lancĂ©s depuis la Caspienne et les 20 drones tirĂ©s depuis le Nord et le Sud, a indiquĂ© l'armĂ©e sur Telegram. Trois autres missiles ont touchĂ© "des installations industrielles dans la rĂ©gion de Dnipropetrovsk" (centre-est), selon la mĂŞme source.Â

8 h 15 : "Les Ukrainiens ont consolidé leur gains dans les quatre villages de la région de Donetsk"

​​​​​​07 h 43 : le chef de l'AIEA attendu à Zaporijjia pour examiner la situation

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, est attendu à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Sa visite initialement prévue mardi a été reportée à aujourd'hui.

La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est occupée par la Russie, qui assure l'organisation de la visite de Rafael Grossi sur place.

Rafael Grossi, qui s'est déjà rendu dans cette gigantesque centrale à deux reprises depuis le début du conflit, doit notamment examiner la situation après la destruction du barrage de Kakhovka sur le Dniepr, dont l'eau est utilisée pour refroidir ses six réacteurs à l'arrêt.

05 h 02 : le gros des forces ukrainiennes à l'affût d'une percée à exploiter

Des gains symboliques, des objectifs potentiels nombreux qui brouillent les pistes : la contre-offensive de Kiev a d'autant moins livré ses secrets que des brigades ukrainiennes restent tapies dans l'ombre, prêtes à exploiter la moindre percée des défenses russes.

L'armée de Kiev est à l'offensive dans l'est et le sud du pays et affirme "avancer" quand son ennemi ironise sur ses pertes "catastrophiques". Au delà , c'est le brouillard de la guerre.

"On voit clairement beaucoup d'opérations de manipulations tactiques et on peut s'attendre à d'autres (...) au fur et à mesure que la campagne progresse", estime pour l'AFP Dylan Lee Lherke, analyste de la société privée de renseignement britannique Janes.

03 h 06 : l'Australie va bloquer la construction d'une nouvelle ambassade russe

Le gouvernement australien a annoncé qu'il allait transmettre au Parlement un texte visant à annuler le bail obtenu par la Russie pour un terrain destiné à construire une nouvelle ambassade dans la capitale Canberra, citant des motifs de sécurité nationale.

Cette décision intervient après un litige de longue date à propos du site obtenu par Moscou. Un tribunal fédéral a jugé le mois dernier que l'arrêté d'expulsion pris par l'autorité en charge des affaires de la ville était invalide.

"Le gouvernement a reçu un avis de sécurité très clair concernant le risque représenté par une nouvelle présence russe si près du Parlement", a déclaré le Premier ministre, Anthony Albanese.

L'essentiel du 14 juin

Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a fait savoir que son pays avait commencé à recevoir des armes nucléaires tactiques russes.

Sur le front, trois personnes sont mortes et 13 ont été blessées dans une attaque de missiles russes sur le port d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine.

Avec AFP et Reuters

