En direct : une médiation de paix africaine doit rencontrer Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg

Après avoir rencontré Volodymyr Zelensky vendredi à Kiev, une délégation de dirigeants africains, qui mène une mission de médiation entre l'Ukraine la Russie, est attendue à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest du pays, où elle doit s'entretenir avec Vladimir Poutine.

8 h 35 : L'accord céréalier et des échanges de prisonniers au menu des discussions entre Poutine et la délégation africaine

Après le rejet vendredi par Volodymyr Zelensky de négociations avec la Russie, peu d’avancées concrètes sont attendues lors de la rencontre entre Vladimir Poutine et la délégation africaine, qui poursuit sa médiation entre les deux parties.

Des échanges de prisonniers sont néanmoins envisagés, explique le correspondant de France 24 à Moscou Julian Colling. Les dirigeants africains espèrent également obtenir des garanties sur l’accord céréalier, qui permet les exportations ukrainiennes, dont Moscou a menacé de se retirer.

7 h 10 : la délégation africaine attendue à Saint-Pétersbourg pour une rencontre avec Vladimir Poutine

Cette mission est menée par les présidents sud-africain Cyril Ramaphosa, sénégalais Macky Sall, zambien Hakainde Hichilema et comorien Azali Assoumani, à la tête de l'Union africaine depuis février, ainsi que des représentants congolais, ougandais et égyptien.

L'équipe diplomatique s'est rendue à Kiev pour exprimer les préoccupations d'un continent qui a souffert des retombées de l'invasion russe, en particulier de la hausse des prix des céréales. Le président sud-africain a insisté sur le fait que "la paix doit passer par les négociations".

Entretien du président ukrainien Volodymyr Zelensky avec la médiation de paix africaine à Kiev, en Ukraine, le vendredi 16 juin 2023. © Bureau de presse de la présidence ukrainienne via AP

Cette médiation intervient en pleine contre-offensive ukrainienne avec une intensification des combats sur le terrain et des bombardements russes répétés de grandes villes ukrainiennes. Il s'agit de la dernière initiative en date d'une série d'efforts diplomatiques jusqu'ici infructueux. La mission africaine, affaiblie par la défection de dernière minute de certains des participants, s'annonce cependant délicate.

Critiquée pour sa proximité avec Moscou, l'Afrique du Sud refuse de condamner la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, affirmant tenir une position neutre et vouloir privilégier le dialogue.

L'essentiel du 16 juin

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté vendredi l'offre de médiation que lui présentait une délégation de présidents africains, dénonçant une "tromperie" de Moscou en pleine contre-offensive des forces ukrainiennes.

"Permettre une négociation avec la Russie maintenant, quand l'occupant est sur notre terre, signifie geler la guerre, geler la douleur et la souffrance", a-t-il tranché, lors d'une conférence de presse conjointe avec les dirigeants africains.

Le ministère ukrainien de la Défense, dans son point quotidien, a du reste souligné que si l'armée ukrainienne se heurtait à la supériorité aérienne et à la puissance de feu des Russes, elle obtenait des "succès tactiques" dans le sud.

La délégation menée à Kiev par le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait proposé sa médiation, avant de se rendre en Russie. "Il doit y avoir une désescalade des deux côtés", avait affirmé Cyril Ramaphosa.

Depuis Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a de son côté assuré que la contre-offensive ukrainienne n'avait "aucune chance" de réussir, et que les pays occidentaux seraient bien obligés de revenir vers lui, à ses conditions. "Et nous verrons à quel moment et de quoi nous pourrons parler avec eux", a-t-il lancé.

Avec AFP et Reuters

