Contre-offensive ukrainienne : Kiev peut-elle laisser du temps au temps ?

Depuis le début de la contre-offensive ukrainienne, en mai, Kiev assure avoir capturé huit villages, mais sans grande importance stratégique. Lenteur tactique ou signe d'échec ?

Pyatykhatky, 300 habitants, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Zaporijjia. L’armée ukrainienne s’est réjoui, lundi 19 juin, d’avoir réussi à reprendre cette bourgade aux forces russes. C’est le huitième village récupéré depuis le début de la contre-offensive en mai, et le deuxième dans la région de Zaporijjia en une semaine.

Des gains territoriaux qualifiés de "limités" par l’Institut for the Study of War, un cercle de réflexion qui publie des points quotidiens sur la guerre en Ukraine depuis près d’un an. Il s’agit, en effet, essentiellement de petits villages sans importance stratégique significative.

Des contre-offensives très différentes

L’armée ukrainienne n’a même "pas encore atteint les structures défensives que les Russes ont érigées pour faire face à la contre-offensive", souligne Huseyn Aliyev, spécialiste du conflit ukraino-russe à l'université de Glasgow.

On est loin des succès éclair que Kiev avait enregistrés à Kharkiv ou Kherson lors des précédentes contre-offensives lancées à la fin de l’été 2022. Une apparente lenteur de l’armée ukrainienne que Moscou s’est empressé de dépeindre comme le signe de l’échec de la contre-offensive.

D’autant plus que, cette fois-ci, l’armée ukrainienne est dopée aux équipements modernes – chars, munitions, radios, etc. – livrés par les pays occidentaux et censés apporter un avantage décisif à Kiev pour sa contre-offensive.

Les autorités russes ont, ainsi, multiplié les communiqués pour assurer que leurs troupes avaient repoussé des assauts tout au long de la ligne de front. Le président russe Vladimir Poutine a même évoqué des "pertes catastrophiques" pour l’armée ukrainienne. Des déclarations appuyées par les images de chars occidentaux détruits qui ont largement circulé sur les comptes sociaux des blogueurs russes.

"Il y a clairement eu un échec des médias occidentaux dans la manière de présenter la contre-offensive et ses objectifs avant qu’elle ne démarre", assure Glen Grant, un analyste senior à la Baltic Security Foundation et spécialiste des questions militaires russes. L’accent mis ces derniers mois sur les livraisons de matériels modernes à Kiev a "pu entraîner des attentes un peu trop élevées de succès rapides de l’armée ukrainienne", confirme Sim Tack, un analyste senior à la Baltic Security Foundation et spécialiste des questions militaires russes.

"C’est sûr que si on évalue le succès de la contre-offensive ukrainienne à l’aune des gains territoriaux, l’avancée peut sembler lente par rapport à la reprise de Kharkiv", précise Sim Tack. Mais il y a eu un changement d’ère depuis l’automne 2022. "À l’époque, c’était encore une guerre de mouvement, ce qui veut dire qu’une contre-offensive rapide pouvait permettre de prendre l’ennemi par surprise là où il avait négligé ses positions défensives", note Huseyn Aliyev.

Le problème est que depuis début janvier, la Russie a eu largement le temps de "mettre en place une ligne défensive qui n’a pas de véritable point faible", souligne Huseyn Aliyev. Autrement dit, pas la peine de lancer toutes ses forces – y compris l’équipement dernier cri livré par les pays de l’Otan – sur des positions qui ont été renforcées au fil des mois.

Ce serait l’occasion idéale pour la Russie d’infliger un maximum de pertes à l’ennemi. Et "toute vidéo d’un char occidental détruit est une défaite pour l’Ukraine car elle risque d’affaiblir le soutien de l’opinion publique occidentale", assure Sim Tack.

Mais où sont les nouvelles brigades ?

D’où l’idée d’avancer plus "lentement mais sûrement afin d’user la résistance russe jusqu’à provoquer une rupture dans la ligne défensive", assure Glen Grant. En d’autres termes, en attaquant un peu partout le long des défenses russes, les Ukrainiens sont en train de tester "la contre-offensive d’attrition", résume Sim Tack.

Grâce aux munitions et aux équipements fournis par les pays occidentaux "les Ukrainiens semblent disposer de plus de réserves que les Russes", affirme Sim Tack. "Ce que l’on constate c’est que l’armée russe est très occupée à redéployer ses forces d’un endroit à un autre en fonction des offensives ukrainiennes. Ce n’est généralement pas ce que l’on fait lorsqu’on dispose des réserves nécessaires pour renforcer rapidement un pan du front", note Glen Grant.

Mais la frontière est mince entre une avancée mesurée et un excès de prudence "qui pourrait donner à la Russie le temps d’ajuster ses forces à la réalité de cette contre-offensive", avertit Glen Grant.

L’un des grands mystères à cet égard concerne les toutes nouvelles brigades que l’Ukraine a formées en vue de cet effort pour récupérer les territoires du sud de l’Ukraine conquis par la Russie. "Kiev a pu créer douze nouvelles brigades motorisées équipées du matériel occidental, mais semble n’en avoir déployé que trois sur le front pour l’instant", note Huseyn Aliyev.

"Personne ne sait pourquoi exactement l’armée ukrainienne n’a pas encore utilisé toutes ces brigades", souligne Glen Grant. Les hypothèses sont nombreuses : Kiev peut vouloir garder suffisamment de troupes fraîches en réserve pour être prêt à porter le coup de grâce quand les lignes de défense russes commenceront à se fissurer. Mais tout l’équipement neuf n’est peut-être encore arrivé, ou alors l’entraînement des soldats de ces brigades n’est pas encore achevé. "Il ne faut pas oublier que l’armée ukrainienne n’a essentiellement fait que défendre jusqu’à présent, et que là, maintenant, elle doit être formée à l’offensive. On ne passe pas comme ça de l’un à l’autre en un claquement de doigt", souligne Glen Grant.

L’Ukraine n’a, cependant, pas tout le temps du monde pour mener sa contre-offensive à bien. D’abord parce que les pays occidentaux ont besoin de résultats pour prouver à leur opinion publique que le soutien à Kiev fait la différence. Ensuite parce qu’il faut prendre la météo en compte. "Les forces ukrainiennes ont jusqu’à la fin de l’été pour obtenir une avancée substantielle qui permettra de valider leur stratégie aux yeux du monde. Après le climat de l’automne et de l’hiver rendront l’avancée beaucoup plus difficile", rappelle Huseyn Aliyev. Il faut donc trouver une cible qui pourrait être prise dans ce laps de temps. Pour Huseyn Aliyev, la ville importante la plus proche est Donetsk, mais "elle est très bien défendue par les Russes".

