🔴 En direct : nouvelles attaques nocturnes sur Kiev et d'autres villes d'Ukraine

De nouvelles attaques russes "massives" ont visé, dans la nuit de lundi à mardi, Kiev et les villes ukrainiennes de Lviv et Zaporijjia, selon les autorités militaires qui n'ont fait état d'aucune victime dans l'immédiat. Suivez heure par heure par les derniers développements du conflit.

7 h 30 : la contre-offensive ukrainienne, une lenteur calculée ou un signe d'échec ?

Depuis le début de la contre-offensive ukrainienne, en mai, Kiev assure avoir capturé huit villages, mais sans grande importance stratégique. Comment expliquer cette apparente lenteur dans les opérations menées par Kiev ? Décryptage signé Sebastian Seibt.

Un char ukrainien dans la région de Donetsk alors que Kiev a commencé la contre-offensive il y a plusieurs semaines. AP - LIBKOS

6 h : nouvelles attaques nocturnes sur Kiev et d'autres villes d'Ukraine

De nouvelles attaques russes "massives" ont visé dans la nuit de lundi à mardi Kiev et les villes ukrainiennes de Lviv et Zaporijjia, selon les autorités militaires, qui n'ont fait état d'aucune victime dans l'immédiat.

"Nouvelle attaque aérienne massive sur la capitale", a écrit l'administration civile et militaire de Kiev sur sa chaîne Telegram. Selon elle, des drones explosifs ont attaqué la ville par vagues provenant de directions différentes.

À Lviv (ouest), une "infrastructure critique" a été touchée par des drones, a écrit sur Telegram le chef de l'administration régionale, Maksym Kozytskyi. Aucun blessé n'a été signalé. L'état-major ukrainien a par la suite affirmé que 28 drones avaient été abattus par la défense aérienne ukrainienne sur les 30 lancés par les forces russes sur l'Ukraine durant la nuit.

L'administration militaire de Zaporijjia (sud) a pour sa part indiqué que la ville et ses environs avaient été la cible d'une "attaque massive" visant des objectifs civils. Selon des informations préliminaires de l'état-major, sept missiles S-300 ont été tirés sur Zaporijjia et sa banlieue. "Après une nuit sans repos et bruyante, la situation à Zaporijjia est stable. Grâce à Dieu, il n'y a pas de blessés et aucun immeuble résidentiel n'a été touché", a écrit sur la même messagerie le secrétaire du conseil municipal de la ville, Anatoliï Kourtev.

4 h 11 : La menace d'utilisation d'armes nucléaires tactiques par la Russie est "réelle", selon Biden

Le président américain Joe Biden a déclaré lundi que la menace d'utilisation d'armes nucléaires tactiques par le président russe Vladimir Poutine est "réelle", quelques jours après avoir dénoncé le déploiement par la Russie de telles armes en Biélorussie.

Samedi, Joe Biden avait qualifié l'annonce selon laquelle la Russie avait déployé ses premières armes nucléaires tactiques d'"absolument irresponsable".

La semaine dernière, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré que son pays avait commencé à recevoir des armes nucléaires tactiques russes, dont certaines sont, selon lui, trois fois plus trois fois plus puissantes que les bombes atomiques larguées par les États-Unis sur Hiroshima et Nagasaki en 1945.

L'essentiel du 19 juin

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes n'avaient perdu aucune position dans leur contre-offensive face aux troupes russes.

Par ailleurs, sept personnes ont été blessées dans des frappes ukrainiennes, visant lundi la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, selon les autorités russes.

Avec AFP et Reuters

