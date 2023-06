Journée mondiale des réfugiés

Le nombre de réfugiés dans le monde atteint un niveau record

À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, France 24 revient en chiffres sur la situation des personnes réfugiées et déplacées dans le monde, de plus en plus nombreuses.

Des Ukrainiens font la queue devant un centre d'accueil de réfugiés dédié à les aiguiller, à Paris le 17 mars 2022. © AFP

Texte par : Bahar MAKOOI Suivre

Publicité Lire la suite C'est le nombre record de déplacés et de réfugiés dans le monde à la fin de l’année 2022, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Cela représente une hausse de 23 % par rapport à la fin 2021. Cette progression devrait se poursuivre au regard de l’enlisement de la guerre en Ukraine et du conflit au Soudan. La crise politique en Tunisie entraîne elle aussi de nombreux départs, majoritairement vers l’Europe. C’est le nombre d’exilés ukrainiens, majoritairement des femmes et des enfants, qui ont trouvé refuge dans d’autres pays européens depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. Selon les autorités chypriotes, il s’agit du pourcentage de demandeurs d’asile sur les 915 000 habitants que compte Chypre, qui constitue l’une des principales voies d’entrée vers l’Union européenne. Cela en fait le deuxième taux le plus élevé de demandeurs d’asile de l’UE par rapport à sa population, avant celui de la Croatie, d’après Eurostat sur la base des chiffres relevés en février 2023. Le taux le plus bas a été observé en Hongrie. La France, elle, compte 0,20 % de demandeurs d’asile par rapport à sa population en 2022. C’est le nombre de demandes d’asile pour lesquelles la France a répondu positivement en 2022, selon le ministère de l’Intérieur et l'Office de protection des réfugiés (Ofpra), en accordant le statut de réfugiés ou la protection subsidiaire en vertu de la convention de Genève de 1951 pour des personnes craignant d'être persécutées dans leurs pays d'origine en raison de leur race, religion, opinions politiques… Cela représente une hausse de 8 % par rapport à l’an dernier. Les Syriens représentent près d'un réfugié sur cinq dans le monde, avec 6,5 millions de personnes accueillies dans 131 pays. La Syrie est le premier pays d’exil au monde, devant l’Ukraine, l’Afghanistan et le Venezuela, selon le HCR. Selon le HCR, c’est la part de réfugiés dans le monde accueillis en 2022 dans des pays à faible revenus ou à revenus intermédiaires (d'après le classement de la Banque mondiale). Dans son dernier rapport, le HCR indique que 70 % des personnes réfugiées vivent dans des pays voisins de leur pays d'origine. Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne Emportez l'actualité internationale partout avec vous ! Téléchargez l'application France 24