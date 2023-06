Heure par heure

🔴 En direct : soixante pays réunis à Londres pour préparer la reconstruction de l'Ukraine

Dirigeants et représentants de plus de 60 pays sont attendus mercredi et jeudi à Londres pour une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine, qui cherche à mobiliser États, entreprises et grandes institutions financières. Sur le terrain, deux drones ont été abattus dans la nuit près d'une base militaire dans la région de Moscou, selon les autorités russes. Suivez heure par heure les derniers développements du conflit.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président ukrainien Volodymyr Zelensky en Moldavie, le 1er juin 2023. © Présidence ukrainienne via Reuters

7 h 28 : le bilan des innondations monte à 41 dans les zones contrôlées par Moscou La Russie a relevé à 41 morts le bilan des victimes des inondations dans les zones qu'elle contrôle dans le sud de l'Ukraine, à la suite de la destruction d'un barrage sur le fleuve Dniepr début juin. "Malheureusement, le nombre de morts a augmenté à 41", a déclaré le responsable de l'occupation russe dans la région de Kherson, Andreï Alekseïenko. Un précédent bilan communiqué samedi dernier par les autorités installées par la Russie faisait état de 29 morts. Le barrage hydro-électrique de Kakhovka, situé dans une zone sous contrôle russe dans la région de Kherson (sud de l'Ukraine), a été détruit le 6 juin. Des centaines de kilomètres carrés en aval ont été inondés, forçant à l'évacuation de milliers d'habitants et faisant craindre une catastrophe tant humanitaire qu'environnementale.  Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité de cette destruction. 7 h 11 : deux drones s'écrasent près d'une unité militaire dans la région de Moscou Deux drones ont été abattus près d'une base militaire dans la région de Moscou, sans faire de victimes, ni de dégâts, a indiqué le gouverneur local, Andreï Vorobiov. "Deux drones se sont écrasés aujourd'hui à 5 H 30 et à 5 H 50 du matin (2 H 30 et 2 H 50 GMT) à l'approche des dépôts d'une base militaire" dans le district de Naro-Fominsk, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Moscou, a indiqué Andreï Vorobiov sur Telegram, en précisant que les appareils avaient été abattus par "des militaires" russes. Les appareils ont été abattus par "des militaires" russes, a-t-il précisé. "Les débris ont été découverts, il n'y a pas de dégâts ni de victimes", a souligné le gouverneur de la région de Moscou, en appelant les habitants à "garder leur calme". Les services spéciaux russes sont en train d'enquêter sur les lieux, selon la même source. Moscou et sa région, situées à plus de 500 km de la frontière ukrainienne, n'ont été jusqu'à présent que très rarement visées par des attaques de drone depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022, même si ce type d'attaque s'est multiplié ailleurs en Russie. 3 h 50 : à Londres, une conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine Reconstruire les infrastructures, déminer, redresser l'économie, financer les services publics... Dirigeants et représentants de plus de 60 pays sont attendus mercredi et jeudi à Londres pour une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine, qui cherche à mobiliser États, entreprises et grandes institutions financières. Si les besoins immédiats sont évalués à 14 milliards par la Banque mondiale, le redressement plus global de l'économie du pays coûtera 411 milliards de dollars selon une étude récente de la Banque mondiale, l'ONU, l'Union européenne et le gouvernement ukrainien. Une somme appelée à grossir à mesure que le conflit se poursuit. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, dont le pays est l'un des soutiens les plus actifs de Kiev, doit ouvrir cette conférence. Participeront aussi la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen, le secrétaire d'État américain Antony Blinken ou encore la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera présent à distance par vidéo, alors que l'armée de Kiev tente de regagner les territoires pris par les russes depuis le début de l'invasion du pays en février 2022. L'essentiel du 20 juin La destruction du grand barrage hydroélectrique de Kakhovka a causé 1,2 milliard d'euros de dommages, a déclaré mardi le ministre ukrainien de l'environnement affirmant que les mines déterrées par les inondations pourraient être rejetées vers d'autres pays européens. Les pays de l'Union européenne vont former 30 000 soldats ukrainiens dans le courant de l'année. Par ailleurs, la Commission européenne a proposé à ses États membres de prévoir une aide à l'Ukraine de 50 milliards d'euros sur les quatre prochaines années. Avec AFP et Reuters