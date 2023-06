En Pologne, les LGBT+ victimes d’un acharnement judiciaire

Homophobie

Poursuites judiciaires pour "offense au sentiment religieux", procès pour diffamation… en Pologne, les défenseurs des droits des LGBT+ subissent les pressions judiciaires et les intimidations des autorités. Amnesty international dénonce un "harcèlement". Les militants, eux, s’inquiètent d’une hausse du discours de haine à l’approche des élections législatives de l’automne.

Publicité Lire la suite

Alors que de nombreuses marches pour les droits des LGBT+ ont lieu à travers le monde à l’occasion de ce mois des fiertés, des dizaines de milliers de personnes ont eux aussi défilé le 17 juin à Varsovie pour demander des droits égaux pour les personnes LGBT+ en Pologne. Une inquiétude encore plus vive à l’approche des élections législatives en novembre 2023.

Joanna Gzyra-Iskandar, militante pour les droits des LGBT+ en Pologne, redoute ainsi de voir les discours de haine à l’encontre des personnes LGBT+ davantage exacerbés à cette occasion. Au cours des précédentes campagnes électorales, le parti nationaliste au pouvoir, Droit et Justice (PiS), s'est violemment attaqué à ce qu'il a décrit comme une idéologie LGBT+. Des activistes, comme Joanna Gzyra-Iskandar s'attendent à ce que le PiS se servent à nouveau de la question du mariage homosexuel – interdit dans le pays - ou des droits LGBT+, pour mobiliser l'électorat conservateur.

"C’est un risque sérieux, le parti au pouvoir en Pologne le fait à chaque élection, utiliser les discours de haine anti-LGBT+. Nous nous attendons donc à ce que la communauté LGBTQI+ soit de nouveau attaquée dans le cadre de la campagne", confie la militante.

Une crainte accentuée par le fait que les personnes LGBT+ ne sont pas protégées par la loi. "En Pologne, elles ne bénéficient d'aucune protection juridique contre les discours de haine. Tout le monde peut donc dire que les homosexuels sont des pédophiles, et il n'y aucun recours possible sur le plan juridique", regrette Joanna Gzyra-Iskandar.

Joanna Gzyra-Iskandar est l’une des trois défenseuses des droits des LGBT+ et des femmes poursuivies dans l'affaire de la "Vierge Marie arc-en-ciel". © Amnesty international

"Nous ne méritons pas d'être traités comme des ennemis"

Le documentariste Bart Staszewski en a fait les frais. En 2020, il a fait l’objet d’une violente campagne de dénigrement dans les journaux et à la télévision proches du pouvoir, après avoir dénoncé sur les réseaux sociaux l’homophobie d’une centaine de municipalités polonaises ayant signé des résolutions "anti-idéologie LGBT+" ou encore des chartes "des droits des familles". Des textes qui, selon La Croix, autorisaient par exemple, les magasins à refuser l’entrée à toute personne "exhibant" son homosexualité, ou qui permettaient de couper les subventions aux associations pro-LGBT+.

Bart Staszewski a alors eu l’idée d’accrocher à l’entrée de ces villes des pancartes "zone sans LGBT". Des panneaux routiers fictifs, traduits en cinq langues, devant lesquels des LGBT+ polonais se prenaient en photo. Le tout diffusé sur les réseaux sociaux accompagné des témoignages sur les discriminations subies.

Do you know that in 🇵🇱Poland it's a crime to: disrupt a Mass, insult the >feelings< of a Catholic or "insult" a monument (sic!) BUT publicly saying that LGBT people are pedophiles, zoophiles, creating and distribution of "LGBT-free zone" stickers is perfectly legal? pic.twitter.com/p9Seu65TGb — Bart Staszewski (@BartStaszewski) April 18, 2022

"Je voulais juste que les gens sachentqu'il s'agit d'une véritable homophobie. Nous sommes partie intégrante de ces villes et de la Pologne. Nous ne méritons pas d'être traités comme des ennemis", déplore l’activiste. "Mais lorsque vous tenez un compte Twitter, et que vous dites que ce qui se passe en Pologne c’est de l’homophobie, vous êtes considéré comme un ennemi. Vous êtes alors dans la ligne de mire du gouvernement polonais et ils essaient de vous intimider de différentes manières".

Aujourd’hui, la tempête médiatique est passée, confie le militant encore très affecté, mais il est toujours poursuivi pour diffamation par plusieurs municipalités. "En septembre 2021, après la diffusion d’un reportage sur moi à la télévision publique à une heure de grande écoute, j’ai reçu des menaces, des gens voulaient me frapper et me tuer" raconte Bart Staszewski. "Des semaines durant ces médias m’ont accusé de mensonge. Ils affirmaient que la Pologne n’avait pas de problème avec les personnes LGBTQI+. Il m’ont accusé d’avoir lancé une fake news et d’être la cause d’une baisse de financement de l’Union européenne."

Hausse des violences anti-LGBT

Tancés par l’Union européenne, qui a menacé de suspendre le versement des ses fonds, la moitié des municipalités et des cantons qui avaient voté des résolutions anti-LGBT+ il y a quatre ans ont fini par les abroger.

Mais en Pologne, la situation des personnes LGBT+ ne s’est pas arrangée pour autant, si l’on en croit Miko Czerwinski, chargé de campagne au sein d’Amnesty International Pologne : Il y a une augmentation de la violence et de plus en plus de personnes LGBTQI+ ne se sentent pas en sécurité".

À lire aussiUne armée LGBT en Pologne ? Attention, intox !

L’ONG accuse le gouvernement polonais d’avoir lancé depuis 2019 une campagne haineuse contre les LGBT+ en utilisant la télévision publique et en diffusant de la propagande."De hauts responsables, au premier rang desquels figure le président et l'Église catholique répètent que les LGBTQI+ ne sont pas des personnes mais une ‘idéologie’. De sorte que le langage de la déshumanisation s'est répandu en Pologne au cours de ces dernières années", estime Miko Czerwinski. "Puis, la police et les procureurs ont commencé à s'en prendre aux activistes LGBTQI+, aux manifestations pacifiques, à leur liberté de réunion et d'expression".

L’affaire de la "Vierge Marie arc-en-ciel"

Joanna Gzyra-Iskandar en sait quelque chose. En 2019, pour avoir distribué des flyers et collé des posters sur lesquels la Vierge était entourée d’un halo arc-en-ciel à la sortie d’une église de la ville de Plock aux côtés de deux autres militantes, Elzbieta Podlezna et Anna Prus, elle risque aujourd’hui jusqu’à deux ans de prison. Elle est accusée d’"atteinte aux sentiments religieux". La militante a été acquittée par deux tribunaux, mais le procureur a fait appel et l’affaire se poursuit maintenant devant la Cour de cassation.

"Un acharnement judiciaire", dénonce Amnesty international, qui estime que plusieurs dispositions du Code pénal polonais, telles quel’offense aux croyances religieuses, l’outrage à un symbole de l’État ou encore la profanation de monument sont délibérément utilisés contre les militants LGBT+.

"Ceux qui militent sont pris pour cible, pour en faire des exemples et dissuader les autres de manifester leur désaccord", regrette lui aussi Bart Staszewski. Le harcèlement est éreintant, sur le plan émotionnel et psychologique, mais il a aussi des effets financiers, avec certaines personnes qui ont du mal à payer les frais de justice", ajoute Miko Czerwinski.

Résultat, plusieurs activistes polonais ont déjà quitté le pays, a constaté le chargé de campagne d’Amnesty international. C’est le cas d’un jeune homme, retenu pendant 24 heures par la police polonaise pendant la pandémie de Covid-19, après avoir été arrêté dans la rue avec un masque arc-en-ciel.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne