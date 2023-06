cartooning for peace

L'actu en dessin : après le naufrage en Grèce, l'inaction des autorités en question

Après le naufrage d'un bateau de migrants au large des côtes grecques la semaine dernière, ayant fait au moins 82 morts et des centaines de disparus, les gardes-côtes grecs sont accusés d'inaction, et les passeurs d'instrumentalisation des migrations. Plus globalement, c'est la gestion des crises migratoires par les autorités européennes qui est remise en question.

Mercredi 14 juin, une embarcation de 750 personnes a coulé sous les yeux des gardes-côtes grecques, dont la responsabilité est questionnée. Les autorités n’ont retrouvé que 104 survivants, uniquement des hommes, alors que le bateau transportait femmes et enfants. © Cartooning for Peace

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Publicité Lire la suite Les circonstances du naufrage survenu dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 juin au large des côtes de la péninsule du Péloponnèse ont soulevé de nombreuses questions. Le bilan est à ce jour de 82 morts et 104 survivants, mais les témoignages des rescapés suggèrent que plusieurs centaines de personnes se trouvaient à bord. Leurs corps n'ont pas été retrouvés. Les gardes-côtes grecs sont pointés du doigt par des rescapés et des ONG, notamment parce qu'ils avaient repéré le bateau depuis mardi mais ne sont intervenus que tôt mercredi matin au moment où le bateau a chaviré et coulé. Les autorités grecques, sur la défensive, ont répété que les migrants avaient refusé toute aide mais des ONG ont assuré que les autorités auraient dû intervenir même en cas de refus car le bateau, surchargé, était en détresse. La Cour suprême grecque ainsi que les Nations unies ont ordonné une enquête pour déterminer les causes du drame qui a choqué la Grèce, accusée depuis des années par des ONG et des médias internationaux de refouler des migrants en quête d'asile dans l'Union européenne. Neuf suspects inculpés La question des responsabilités face à ces drames se pose aussi plus généralement. Neuf Égyptiens, soupçonnés d'être des passeurs impliqués dans le naufrage ont été inculpés pour "trafic illégal" d'êtres humains et placés en détention provisoire. Ce drame a inspiré le dessinateur néerlandais Joep Bertrams. Après avoir été dessinateur pendant une vingtaine d’années pour le quotidien amstellodamien Het Parool, il rejoint, en 2011, l’hebdomadaire néerlandais De Groene Amsterdammer. En parallèle, ses dessins ont été publiés dans plusieurs journaux à l’international. Joep Bertrams réalise également des animations de dessins de presse pour l’émission de télé néerlandaise "Nieuwsuur". Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l'universalité du dessin de presse, la liberté d'expression, les droits de l'Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances. Avec AFP Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne Emportez l'actualité internationale partout avec vous ! Téléchargez l'application France 24