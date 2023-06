À Paris, des milliers de personnes pour une marche des fiertés contre les violences

Dix ans après l’adoption du mariage pour tous, des milliers de personnes ont défilé samedi à Paris à l'occasion de la marche des fiertés, contre la persistance des actes homophobes et transphobes.

Paris se pare des couleurs de l'arc-en-ciel. La capitale française accueillait samedi 24 juin une marche parisienne des fiertés LGBT++ placée sous un mot d'ordre déplorant des "violences pour tous", alors que six jeunes mineurs ont été interpellés peu auparavant pour s'en être pris à une personne rejoignant la manifestation.

Une foule dense a commencé à s'assembler sur la place de la Nation dès la mi-journée, au son des percussions et entre les nombreux stands de drapeaux arc-en-ciel qui sont le signe de ralliement de la manifestation.

Cette "pride" parisienne a pris forme derrière l'unique camion présent, portant la bannière "Depuis dix ans, mariage pour tous, depuis toujours, violences pour tous".

Élisa Koubi, co-présidente de l'Inter-LGBT+, qui organisait le défilé, avait expliqué auparavant à l'AFP que "le mariage pour tous a mis fin à une inégalité mais n'a pas rendu l'ensemble des LGBT++ en France égaux et sereins".

Six jeunes mineurs interpellés pour homophobie

À la mi-journée, six jeunes hommes avaient été interpellés à Paris pour s'en être pris à une femme qui, un drapeau arc-en-ciel à la main, rejoignait la marche des fiertés LGBT++, a-t-on appris de source policière. Ils l'ont bousculée et ont tenu des propos homophobes.

Tous sont mineurs et l'un d'eux est connu comme appartenant à la mouvance d'ultradroite, a-t-on ajouté de même source.

Alors que plusieurs centres LGBT++ ont par ailleurs été récemment la cible de dégradations ou d'attaques, le gouvernement doit présenter prochainement un plan pour mieux lutter contre les violences anti-LGBT++.

Dans le public, qui comptait de très nombreux jeunes, Julie, 17 ans, justifiait sa première participation par "le besoin de soutenir la cause (...) pour le droit d'être soi-même".

Se présentant elle aussi comme "omnisexuelle avec une préférence masculine", son amie Flavia, 17 ans, expliquait avoir été "soumise à du harcèlement au collège" par des élèves à cause d'une prétendue orientation homosexuelle.

Le défilé s'est ébranlé en début d'après-midi, dans un concert de percussions et une variété étourdissante de tenues, allant du simple slip de bain d'un membre du club de rugby LGBT+-friendly "Les coqs festifs" aux costumes de carnaval de la communauté afro-caribéenne.

Conçue dans une logique d'"éco-responsabilité", la manifestation comptait un petit train électrique, et surtout une noria de vélos-cargos et autres tuk-tuks permettant de charrier banderoles et enceintes pour la musique.

Seule concession au monde d'avant, la grande scène sonorisée pour un grand concert à l'arrivée du parcours Place de la République, qui attirait déjà du monde en milieu d'après-midi, avant même l'arrivée du défilé.

