🔴 En direct : après le repli de Wagner, le camp Poutine miné par les "divisions" selon l'Occident

HEURE PAR HEURE

Après le repli des forces du groupe paramilitaire Wagner en Russie, dimanche, la rébellion lancée par leur chef Evguéni Prigojine a fait trembler le Kremlin et révélé, aux yeux des Occidentaux, "fissures" et "divisions" dans le camp de Vladimir Poutine. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

Publicité Lire la suite

4 h 23 : au lendemain du repli des forces de Wagner, le camp Poutine miné par les "divisions" selon l'Occident

Les forces du groupe paramilitaire Wagner se sont repliées dimanche en Russie, mettant un terme à la rébellion lancée par leur chef Evguéni Prigojine qui a fait trembler le Kremlin et révélé, aux yeux des Occidentaux, "fissures" et "divisions" dans le camp de Vladimir Poutine.

En lançant sa rĂ©bellion armĂ©e, le chef de Wagner avait promis de "libĂ©rer le peuple russe", ciblant notamment ses deux ennemis jurĂ©s, le ministre de la DĂ©fense SergueĂŻ ChoĂŻgou et le chef d'Ă©tat-major ValĂ©ri GuĂ©rassimov, qu'il accuse d'avoir sacrifiĂ© des milliers d'hommes en Ukraine. Mais il avait surtout contestĂ© l'autoritĂ© du maĂ®tre du Kremlin au pouvoir depuis fin 1999, qui a semblĂ© pris de court et agitĂ© le spectre d'une "guerre civile".Â

Scrutée dans toutes les chancelleries, cette crise "révèle des fissures réelles" au plus haut niveau de l'État russe, a estimé le secrétaire d'État américain dimanche. "Le fait que vous ayez quelqu'un de l'intérieur remettant en cause l'autorité de Poutine et questionnant directement les raisons pour lesquelles il a lancé cette agression de l'Ukraine, c'est en soi quelque chose de très puissant", a ajouté Antony Blinken.

Cette crise inédite a été évoquée par le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un échange téléphonique, ont annoncé Kiev et Washington.

Le président français Emmanuel Macron a lui aussi estimé que la rébellion de Wagner montrait "les divisions" dans le camp russe et "la fragilité à la fois de ses armées et de ses forces auxiliaires".

Pour un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, "Prigojine a humilié Poutine/l'État et a montré qu'il n'y a plus de monopole de la violence".

1 h 11 :  plus de 17 000 soldats ukrainiens formés dans un programme mené par Londres

Plus de 17 000 nouveaux soldats ukrainiens ont été formés en un an dans un programme mené par le Royaume-Uni, a annoncé lundi la Défense britannique.

Le programme, baptisé "Opération Interflex" et destiné à des recrues qui n'avaient pas ou peu d'expérience militaire, consiste à fournir une formation d'au moins cinq semaines, comprenant manipulation des armes, premiers secours, loi de la guerre, tactiques de patrouille et entraînement en milieu rural. Il a été mis en oeuvre par le Royaume-Uni, ainsi que les armées de neuf autres pays : Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Norvège, Finlande, Suède, Danemark, Lituanie et Pays-Bas.

Soutien de la première heure de l'Ukraine, le Royaume-Uni avait initialement proposé de former 10 000 soldats selon l'entraînement de base britannique. Le programme a été étendu, si bien que 30 000 recrues doivent être formées d'ici 2024.

L'essentiel du 25Â juin

Le repli des forces du groupe paramilitaire Wagner s'est poursuivi dimanche en Russie, mettant un terme à la rébellion lancée par leur chef Evguéni Prigojine qui a fait trembler le Kremlin et révélé, aux yeux des Occidentaux, "fissures" et "divisions" dans le camp de Vladimir Poutine.

En parallèle, la Russie a affirmé avoir repoussé plusieurs assauts des forces ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine, où Kiev avait annoncé samedi soir avoir lancé de nouvelles offensives et fait des progrès.

À lire aussiRussie : les 24 heures de la rébellion du groupe Wagner contre Moscou

Â

Â

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne