En Grèce, Kyriakos Mitsotakis va prêter serment pour redevenir Premier ministre

Kyriakos Mitsotakis va prêter serment, lundi, pour le poste de Premier ministre de la Grèce. Il va démarrer un nouveau mandat de quatre ans après la victoire écrasante de son parti, Nouvelle-Démocratie, lors des élections législatives de dimanche.

Après sa large victoire aux élections législatives en Grèce dimanche, le dirigeant du parti grec Nouvelle-Démocratie, Kyriakos Mitsotakis, va prêter serment lundi 26 juin pour le poste de Premier ministre.

Le parti de centre-droit a remporté 40,5 % des suffrages, lui conférant 158 sièges sur 300 au Parlement, soit 20 points de plus que le parti de gauche Syriza, qui a dirigé le pays de 2015 à 2019, au plus fort de la crise économique qui a touché la Grèce.

Kyriakos Mitsotakis, 55 ans, est un ancien banquier issu d'une puissante famille politique qui a promis d'augmenter les revenus liés à l'industrie du tourisme, vitale pour l'économie du pays, de créer des emplois et d'augmenter les salaires pour atteindre la moyenne de l'Union européenne.

"Je ne promets jamais de miracle. Mais je vous assure que je resterai fidèle à mon devoir national", a déclaré Kyriakos Mitsotakis.

"Domination sans partage de Mitsotakis"

Les quotidiens grecs ont salué une "victoire historique" et le journal Ta Nea a titré en une "La domination absolue et sans partage de Mitsotakis".

Après s'être entretenu avec la présidente Katerina Sakellaropoulou, Kyriakos Mitsotakis doit prêter serment. La composition du nouveau gouvernement doit également être annoncée lundi.

Kyriakos Mitsotakis a été Premier ministre de 2019 jusqu'aux élections législatives du 21 mai, durant lesquelles il a échoué à remporter la majorité absolue.

Le leader de Nouvelle-Démocratie a déclaré qu'il allait avancer sur les réformes pour reconstruire la note de crédit de son pays après la crise de la dette ayant paralysé la Grèce depuis une décennie.

Après la pandémie de Covid-19 et une catastrophe ferroviaire en février qui a révélé les failles dans les transports et le système de santé grecs, la hausse des prix et les difficultés économiques figuraient en tête de la liste des inquiétudes des électeurs.

L'élection de dimanche a représenté une défaite éclatante pour le parti Syriza, dirigé par l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras, qui a perdu plus de 30 élus.

À cette occasion, trois partis nationalistes et d'extrême-droite – dont le parti anti-immigrants "Spartiates" – sont entrés au Parlement avec 35 sièges au total.

"Ce résultat est négatif pour la démocratie et la société", a déclaré Alexis Tsipras.

